von Harald Schwarz

Welche Auswirkungen hat Corona auf den Automobilclub Bad Säckingen? Es sieht fürwahr nicht rosig aus: Das gesamte Vereinsleben ist nahezu zum Stillstand gekommen. Ausfall der wöchentlichen Clubabende, Ausfall der Sportfahrehrung, Absagen von vielen Motorsportveranstaltungen, Verschiebung der „Eggberg Klassik“ auf 17. September 2021. Da bleibt als Rumpf des Veranstaltungskalenders nicht mehr viel übrig.

Ein Grund, dass Joachim Stricker, stellvertretenden Vorsitzender des Automobilclubs Bad Säckingen, etwas verdrießlich, nachdenklich und wehmütig dreinschaut. Diesmal ausgebremst von einem Virus, der auf der Überholspur vorbeieilt. „Im Moment ist alles abgesagt“, bemerkt Stricker wie zum Beispiel die „Eggberg Klassik“. „Eine Menge Arbeit im Vorfeld“, betont Stricker. Ein Wust von Genehmigungen mussten eingeholt werden, Versicherungen, Forstamt, Straßen müssen abgeklärt werden. „Man muss schon mal beginnen, so als ob nichts wäre“.

Und wenn man trotzdem durchstartet, seien die Auflagen (beispielsweise Abstandsregelungen) hinsichtlich Corona-Epidemie so hoch, sodass diese nicht erfüllbar gewesen wären. Seit 2015 richtet der Automobilclub als Veranstalter die „Eggberg Klassik“ in Zusammenarbeit mi dem ADAC Südbaden aus. Das sind keine Rennen mehr, sondern Show und Gleichmäßigkeitsprüfungen. Ein Wettbewerb, bei dem es nicht auf Schnelligkeit ankommt, sondern auf Gleichmäßigkeit innerhalb von vorgegeben Sollzeiten. Der Motorsportclub wurde 1962 als Automobil-Club Säckingen gegründet. Ein Zusammenschluss von ADAC-Mitgliedern und Sportfahrern. Einer der bekannten Gründungsmitglieder war Rolf Forstmeyer, ein unermüdlicher Initiator des Vereins. Derzeit zählt der Verein 86 Mitglieder aus Deutschland und der Schweiz. 13 Mitglieder sind aktiv tätig und erfolgreiche Motorsportler.

Als Fels in der Brandung haben sich Dieter Schneider, die Brüder Andreas und Michael Helm, Achim und Jochen Meier auf vorderen Plätzen etabliert. Letzterer empfahl sich für weitere Erfolge mit drei Erstplatzierungen und dem sechsten Platz bei der Südbadische Meisterschaft. Bekanntes Mitglied ist auch Manuel Metzger, inzwischen international unterwegs. Herausragend in diesem Jahr sein Gesamtsieg beim 24 Stunden Rennen in Dubai.

Kontakt über Vorsitzenden Gustav Albiez, Telefon 07763/39 92 oder per E-Mail (gustavalbiez@web.de). Weitere Informationen im Internet (www.ac-bad-saeckingen.de/ac/).

Der Automobilclub hat in den vergangenen Jahren eine Gruppe Jugendlicher von acht bis 18 Jahren mit einem vereinseigenen Slalom-Kart gefördert. Für viele dieser Aspiranten ist dies der Einstieg in den Motorsport. Gleichzeitig ist es auch eine soziale Förderung der Jugendlichen. Nicht alle können Erste sein. Es müssen Niederlagen verarbeitet werden. Teamarbeit ist angesagt: Aufbau der Slalomstrecke mit Pylonen, Unterstützung an der Strecke, Disziplin beim Anstehen bis zum Start. Im Moment gibt es derzeit keine Kart-Gruppe beim Automobilclub, da ein geeigneter Platz fehlt. In früheren Jahren drehten die Rennbegeisterten ihre Trainingsrunden beispielsweise auf dem Parkplatz der Famila (heute Kaufland). Aufgrund der verlängerten Ladenöffnungszeiten ist dies jedoch nicht mehr möglich. Eine Alternative wird gesucht.