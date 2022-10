von Gabriele Rasenberger

Das Bad Säckinger Gloria-Theater eröffnete am Freitag die Spielsaison 2022/23. Christoph Sonntag trat mit seinem Programm „Wörldwaid“ auf. Ob es um einen innerschwäbischen Dialog zwischen Günther Oettinger und Winfried Kretschmann um die deutsche Politik insgesamt oder um internationale Themen ging: Die Gäste kamen nicht aus dem Lachen raus. Sonntag bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz als „geborener Merkel, ein Mann wie in Brei gemeißelt“, Anton Hofreiter als „Laborunfall“, der AfD bescheinigte er „Schwefelgeruch“.

Christoph Sonntag als Bruder Christophorus. | Bild: Gabriele Rasenberger

Auch die Corona-Regeln ließ Sonntag nicht aus. Wie kommt man zum Beispiel an einen Mundschutz, wenn man keinen hat, aber nur einen bekommt, wenn man eine Maske aufgesetzt hat? Da wird eine vom Boden aufgehoben und mit viel Desinfektionsspray eingesprüht. Die Currywurst bei der Bude schmeckt ganz anders, „seit der Typ sich die Hände desinfiziert hat“, so Sonntag. Sonntag machte den Vorschlag, „Klopapier nach Impfstatus“ auszugeben: Wer dreifach geimpft ist, bekommt ein dreilagiges Papier, zweifach Geimpfte erhalten zweilagiges. Überzogen zeigte Sonntag auf, was sich alles in den vergangenen Jahren durch die Pandemie geändert hat.

Immer wieder nahm Sonntag die Gäste im Gloria-Theater mit auf Weltreise in die verschiedensten Kontinente. Auch hier überspitzt der Kabarettist und hielt den Besuchern so einen Spiegel vor. Europa wurde als vielsprachige Wohngemeinschaft dargestellt: „It looks comme sous le Hempels Sofa“.

Christoph Sonntag in Asien. | Bild: Gabriele Rasenberger

Überspitzt zeigte Sonntag, wie man sich in einem Flugzeug fühlen kann, wenn man in der Mitte sitzt. Unklar blieb für ihn, warum es für Afrika Brot statt Böller geben solle, da das Brot ja nicht brennt. Für Asien stellte er mit einem Wortspiel fest, dass Politik dort „von Profis und nicht von der Leyen“ gemacht werde. So ging es durch jedes Kontinent bis zur letzten Lebensreise.

Noch mehr ließe sich schreiben. Witz, Übertreibung, den Spiegel vorhalten. Sonntag versteht sein Handwerk und regt trotz des Humors schließlich auch zum Nachdenken an. Ein toller Auftakt der Saison im ausverkauften Haus, der Lust auf mehr macht.