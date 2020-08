von Maria Schlageter

Es ist eine gute Woche gewesen für Christine Rutschmann: Nach zwei Jahren eigenständigem Zusatzstudium hat sie ihre Masterarbeit vollendet. Die Last, die jetzt von ihren Schultern gefallen ist, dürfte riesig sein. Aber statt zu feiern, sitzt sie mit einem breiten Lachen auf ihrem Bürostuhl und blickt mit wachen Augen zwischen Aktenstapeln auf ihrem neuen Schreibtisch hervor. „Ich will hier erst noch mal nach dem Rechten schauen“, erklärt sie und deutet in dem Raum umher. Rutschmann befindet sich im Rektorenzimmer der Hans-Thoma-Schule, wo sie ab dem kommenden Schuljahr jeden Tag Platz nehmen wird: Die 44-jährige Pädagogin ist die neue Leiterin der Bad Säckinger Gemeinschaftsschule.

Zur Person Christine Rutschmann ist studierte Grund- und Hauptschullehrerin. Ihre Kernfächer sind Deutsch, Mathematik und Englisch. Seit ihrem Studium hat sie an der Friedrich-Ebert-Schule in Schopfheim unterrichtet. Neben einer zusätzlichen Ausbildung für Bläserklassen, hat Rutschmann den sogenannten horizontalen Laufbahnwechsel absolviert. Dieser ermöglicht Hauptschullehrern das Unterrichten der Sekundarstufe I (alle 5. bis 10. Klassen). Von 2018 bis 2020 hat Rutschmann außerdem an der TU Kaiserslautern per Fernstudium „Schulmanagement" studiert, was sie in Kürze mit dem Master abschließen wird. Zum Schuljahr 2020/2021 wechselt Rutschmann als Rektorin an die Bad Säckinger Hans-Thoma-Schule. Rutschmann ist 44 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Rheinfelden.

Während der Sommerferien ist das Gebäude typischerweise noch verlassen. Aber Christine Rutschmann weiß, wie turbulent es zugehen wird, sobald die Schule wieder startet. Seit rund zwölf Jahren ist sie Lehrerin für Deutsch, Mathematik und Englisch. In den vergangenen zwei Jahren hat sie berufsbegleitend Schulmanagement an einer Fern-Universität studiert. Jetzt stellt sie sich einer neuen Herausforderung und übernimmt zum ersten Mal die Leitung einer Schule.

Und das mit klaren Vorstellungen. „Natürlich ist aktuell die Begegnung mit der Pandemie eine wichtige Aufgabe“, sagt Rutschmann. Langfristig will sie aber insbesondere das Konzept der Gemeinschaftsschule stärken: „Wir unterrichten auf drei Niveaus, was den Schülern tolle Möglichkeiten eröffnet. Mittlerweile arbeiten wir nach einem neuen pädagogischen Konzept.“

Dass Rutschmann, als überzeugte Gemeinschaftsschullehrerin nun die Hans-Thoma-Schule – die seit der Pensionierung von Michael Maier ein Jahr lang kommissarisch von Katja Mayer geleitet wurde – übernimmt, passt gewissermaßen wie die Faust aufs Auge. „Der erste Realschuljahrgang hat jetzt seinen Abschluss gemacht und das sehr erfolgreich. 2021 folgt der nächste“, weiß Rutschmann. Hier will sie anknüpfen und ihre Ambitionen scheinen in Bad Säckingen Anklang zu finden. Sie sei zwar noch nicht lange, aber sehr gerne hier: „Ich wurde wahnsinnig freundlich und auf allen Ebenen sehr herzlich begrüßt. Die Schüler habe ich bisher aber nur am Rande kennenlernen dürfen.“

In vier Wochen wird sich das ändern. Dann beginnt für 371 Schüler der Hans-Thoma-Schule der Ernst des Lebens mit Maskenpflicht wieder. Der erste Schultag wird auch für Rutschmann nicht ohne Aufregung vorüber gehen. Sie freut sich dennoch darauf. Schließlich soll sich ihre Zusatzqualifikation, in die sie viel Mühe und Anstrengung investiert hat, gelohnt haben. „Es war mein Ziel, Schulleiterin zu werden und ich freue mich natürlich, dass das alles so geklappt hat“, sagt Rutschmann, die den Gedanken nicht ganz ohne Wehmut zu Ende führen kann: „Ich bin und war sehr, sehr gerne Lehrerin. Die wenigen Stunden, die ich noch unterrichten werde, werde ich sehr genießen.“

Und dennoch: Christine Rutschmann wirkt zufrieden in ihrem neuen Büro, in dem die Luft vor Hitze steht und das weit geöffnete Fenster kaum einen Windstoß einlässt. Dafür dröhnt von außen hämmernder Baulärm in das Zimmer – der Schulhof wird neu gepflastert, schließlich müssen die langen Ferien genutzt werden. Und das will Rutschmann doch auch tun. „Jetzt mache ich erst mal Urlaub“, sagt sie, für die schon vor dem Schulstart am 14. September wieder der Dienst beginnt. Dann als Schulleiterin, nicht mehr „nur“ als Lehrerin.