von sk

Für den CDU-Stadtverband ist die Reaktivierung der Wehratalbahn ein wichtiges Infrastrukturprojekt im Dreiländereck. Die Ortsgruppe hatte dieser Tage gemeinsam mit dem CDU-Stadtverband Wehr die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller zum Besuch der Wehrataltrasse eingeladen, teilte der Stadtverband in einer Pressemitteilung mit. Die Bahnverbindung zwischen Schopfheim und Bad Säckingen steht laut CDU-Mitteilung auf einer Reaktivierungskarte des baden-württembergischen Verkehrsministeriums in der Kategorie mit hohem Nachfragepotenzial an zweiter Stelle mit zu erwartenden 750 bis 1500 Fahrgästen pro Tag.

Damit habe die Wehratalbahn gute Chancen, eine von 15 Streckenabschnitten zu sein, die durch das Land gefördert wieder reaktiviert werden.

Sabine Hartman-Müller, die auch Mitglied im Verkehrsausschuss des baden-württembergischen Landtags ist, hat sich schon früh für die Reaktivierung eingesetzt. Beim Treffen mit den beiden Stadtverbänden sagte sie: „Durch die steigende Nachfrage des öffentlichen Nahverkehrs am Hochrhein, ist es wichtiger denn je, den Schülern und Pendlern ein attraktives Nahverkehrsangebot machen zu können.“

Als nächster Schritt vor der Entscheidung sei es jetzt wichtig, die Kosten und den Investitionsbedarf zu ermitteln, so Hartmann-Müller.