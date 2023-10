Die Herbstchilbi in Bad Säckingen ist in vollem Gange. Seit Samstag drehen auf dem Festplatz die Autoscooter ihre Runden, und wirbeln die Karussells durch die Luft. Heute Montag ist großer Chilbimarkt. Bei sonnigem Herbstwetter sind insgesamt 55 Markthändler mit einem tollen und vielseitigen Angebot auf dem Chilbimarkt vertreten.

Von Gewürzen bis zu warmen Socken

Viele Besucher nutzen das schöne Wetter und bummelten an den Markständen in der Scheffelstraße und Austraße vorbei, um die eine oder andere Entdeckung zu machen. Die Gewürze dufteten schon von weitem, aber auch Schmuck, warme Socken und Mützen, Lederwaren und vieles mehr waren an den Ständen zu finden.

Kulinarik für jeden Geschmack

Das kulinarische Angebot ließ ebenfalls keine Wünsche offen. Es gab eine breite Palette von unterschiedlichsten Köstlichkeiten, so dass für jeden Geschmack etwas dabei war. Und in den Mittagspausen der Bad Säckinger Firmen und Behörden war wie noch bei jedem Chilbimarkt ein gemeinsamer Gang der Mitarbeiter über den Markt mit anschließender Grillwurst, Waffeln, Raclette oder Rahmfladen gesetzt.

Noch bis Sonntag Autoscooter und Karussell

Auf dem Festplatz sind noch bis Sonntag, 21. Oktober, die 19 Schausteller sind mit ihren traditionellen Fahrgeschäften vertreten. Mit dabei sind ein Autoscooter, Kinder- und das Kettenkarussells oder der Bayern-Lift.