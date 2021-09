von Jürgen Scharf

Es gab sogar eine Warteliste, aber die konnte abgebaut werden, weil der Wettbewerb an zwei Orten durchführt wird: im Kursaal (Kategorie A) und im Schloss Schönau (Kategorie B). Die beiden Kategorien unterscheiden sich im Schwierigkeitsgrad der Musikliteratur. Wer als jüngerer Trompetenschüler oder Noch-Nicht-Student zum Pflichtstück der Kategorie A greift, muss sich mit den älteren Studierenden messen. So meldet sich derjenige automatisch in der Kategorie A an, der das „Konzertstück Nr.2“ von Vassily Brandt auswählt. Das freie Wahlstück muss etwa gleich schwer sein wie die vorgeschriebene Pflichtliteratur und soll sich stilistisch von ihr unterscheiden. Spitzenreiter sind hier romantische Werke, aber auch zeitgenössische Musik.

„Was wir in der Kategorie A erleben, muss man fast schon als einen Ansturm bezeichnen“, erklärt Brenke, der mit diesem Wettbewerb die dritte Ausgabe in dieser Form durchführt. 2015 hat er ein anderes Konzept eingebracht als früher im Rahmen der Internationalen Trompetentage und es bis heute beibehalten. Die Idee dahinter ist, nicht nur einen Wettbewerb für professionelle Musiker abzuhalten. Deshalb heißt es bei den Kriterien unter „Zielgruppe“: Studenten im Fach Trompete, ambitionierte Amateure sowie Trompetenschüler mit überdurchschnittlichem Leistungsstand.

Brenke war wichtig, die vorhandene Lücke zwischen etablierten Wettbewerben wie dem Bundeswettbewerb Jugend musiziert und dem hochambitionierten ARD-Wettbewerb zu füllen. Das sieht er als „aktive Nachwuchsförderung“ an. Anhand der Anmeldungen sei ersichtlich, dass sich in der Kategorie A fast nur Studierende und angehende Studenten anmelden, in Kategorie B die sehr guten Schüler. Obwohl in der Ausschreibung keine Alterbeschränkung vorgegeben ist, schätzt Brenke die Bewerbergruppe auf zwischen 14 und 24 Jahren.

Bei den Anmeldungen lief es ganz schnell. Ende Juni war die Kapazität schon überzogen und das Portal auf der Webseite geschlossen. Dass die Kapazität deutlich erhöht werden konnte und nun alle 30 Bewerber antreten dürfen, sei den verbesserten Bedingungen und der Schaffung einer zweiten Spielstätte im Trompeterschloss zu verdanken, so der Organisator.

In der Jury sitzen sechs namhafte Trompeter und (teils emeritierte) Hochschulprofessoren, darunter Wolfgang Bauer von der Stuttgarter Musikhochschule oder der amerikanische Komponist Anthony Plog. In jeder Kategorie gibt es drei dotierte Preise (Preisgelder insgesamt 3000 Euro). Die sechs Gewinner spielen abschließend im öffentlichen Preisträgerkonzert.

