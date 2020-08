von Susanne Eschbach

Selbst für den Bürgermeister Alexander Guhl mit seinen vielfältigen Aufgaben, war es völlig neu. Denn zum ersten Mal durfte er im Auftrag des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier die Ehrenpatenschaft für ein Kleinkind überreichen. Der einjährige Samir ist das achte Kind des Paares Jaina und Sadaf Bostani und ab dem 7. Kind übernimmt der Bundespräsident diese Patenschaft, die von den Eltern beantragt werden muss.

Symbolischen Charakter

„Diese Ehrenpatenschaft wird nur einmal übernommen und hat eher einen symbolischen Charakter“, erklärt der Bürgermeister. Sie sei nicht mit einem Taufpaten zu vergleichen. Neben der Ehrenpatenschaft für das achte Kind in einer Familie von einer Mutter oder einem Vater, übernimmt der Bundespräsident außerdem weitere Ehrenpatenschaften ab dem 100. Lebensjahr und ab dem 65. Hochzeitstag. Als Ausdruck für diese Ehrenpatenschaft gab es im Auftrag des Bundespräsidenten eine Urkunde und 500 Euro aus den Händen des Bürgermeisters für die Familie aus Afghanistan.

Suche nach größerer Wohnung

Bereits seit 13 Jahren lebt die Familie Bostani in Bad Säckingen. Damals kam das Ehepaar mit den beiden ältesten Kindern aus Dresden in die Trompeterstadt. Die weiteren sechs Kinder sind alle in Bad Säckingen geboren. Die Familie lebt hier in einer Vierzimmerwohnung. „Bereits seit sieben Jahren sind wir auf der Suche nach einer größeren Wohnung“, erzählt der Familienvater. „Aber wenn ich sage, dass wir acht Kinder haben, wird am anderen Ende wieder aufgelegt“.

Kreis Waldshut „Das Zentralklinikum für den Landkreis Waldshut wird kommen, am Neubau führt kein Weg vorbei“, sagt Landrat Martin Kistler im Sommerinterview (1) Das könnte Sie auch interessieren

Dabei wünschen sich gerade die älteren Kinder ein eigenes Zimmer. „Momentan teilen sich die drei älteren Söhne ein Zimmer“, so Bostani weiter. Die jüngeren Kinder schlafen mit den Eltern in einem Zimmer. Hinzu kommt, dass die Familie gerne in Bad Säckingen bleiben würde. „Die Kinder gehen hier zur Schule und haben hier ihre Freunde“,erklärt Sadaf Bostani. Die drei älteren Söhne spielen mit großer Begeisterung Fußball beim FC 08 Bad Säckingen.

Bürgermeister bietet Hilfe an

Doch neben den acht Kindern kommt hinzu, dass der Familienvater eine Unterschenkelprothese trägt und deshalb nur vier Stunden am Tag arbeiten kann. „Die Leute haben Angst, dass wir die Miete nicht zahlen können“, sagt er. Doch die Familie sei staatlich abgesichert. „Wegen der Miete braucht sich niemand Sorgen machen“, fügt Sadaf Bostani deshalb an. „Wer der Familie eine größere Wohnung oder ein Haus zur Verfügung stellen kann, kann sich gerne bei uns im Rathaus melden“, sagt Alexander Guhl seine Unterstützung zu.“Denn auch wenn bei acht Kindern einiges geboten ist, ist es doch eine tolle Sache, dass es noch Großfamilien gibt“, fügt er an.