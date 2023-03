Auf ein arbeits-, ereignis- und erfolgreiches Jahr 2022 blickte der Bürgerverein „Daheim in Harpolingen“ bei der Jahreshauptversammlung im Vereinszimmer des Harpolinger Rathauses zurück. Mit 83 Terminen und Aktionen, die oft langfristig angelegt sind, hat der Verein auf dem Weg in eine lebenswerte Zukunft des Dorfes eine große Strecke zurückgelegt.

Unermüdlicher Motor des Vereins ist sicherlich die Vorsitzende Christine Oechslein. Die Anwesenden bestätigten sie bei den Wahlen einstimmig in ihrem Amt. Vorbildlich ist die Finanzbuchhaltung von Stefan Geng. Er wurde für weitere zwei Jahre ins Amt gewählt. Die bisher vakante Aufgabe des Schriftführers übernimmt zukünftig Thomas Bußjäger.

„Ohne den Bürgerverein mit seinem vorbildlichen Engagement könnte Stadt und Ort die für Harpolingen so wichtigen Projekte nicht stemmen“, lobte Ortvorsteher Torsten Weimer den Bürgerverein. In Anwesenheit von Bürgermeister Alexander Guhl hob Weimer hervor, dass der Verein nicht nur Projekte initiiert, sondern auch durch die Teilnahme an Wettbewerben oder durch die Beantragung von Fördergeldern für die Finanzierung sorge. Zu einem solch einmaligen Pilotprojekt, bei der der Bürgerverein von der Planung bis zur Realisierung zuständig ist, zählt das Pilotprojekt „Tischgemeinschaft“, ein generationenübergreifender Mittagstisch mit einem Betreuungsangebot von Kindern in der Nachmittagszeit. Da es im Gemeindesaal keine barrierefreien Räume gibt, muss durch einen Anbau am Saal, ein Speiseraum geschaffen werden. Dieser soll in diesem Frühjahr erfolgen.

Höhepunkt des vergangenen Jahres war das Erringen der Goldmedaille auf Landesebene beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Dabei freute sich Christine Oechslein über das reibungslose und konstruktive Zusammenspiel der Vereine, der Ortsverwaltung und der Bürger. Oechselein erinnerte daran, dass in diesem Rahmen die von der zweiten Vorsitzenden des Bürgervereins, Juliane Brenke, organisierte Vortragsreihe „Gärten im Wandel“ ins Leben gerufen wurde, die großen Anklang fand und dieses Jahr fortgeführt wird. Als weiteres Großprojekt, das 2022 startete, bezeichnete Oechslein den Gemeinschaftsgarten „Himmelbeet“. Unter dem Leitgedanken „Biotop mit Mensch“ werden Familien aus Rippolingen und Harpolingen vom Permakulturexperten Joachim Schlageter angeleitet, naturnah zu gärtnern. Daneben berichtete Oechslein von zahlreichen Aktivitäten, die weitergeführt wurden. Dazu gehören unter anderem die Grünpflege, die Ferienbetreuung von Schulkindern und das gemeinsame Essen der Senioren. Neben dem Dank an alle, die den Verein unterstützen, erhielten verdiente Mitglieder als Anerkennung Schultüten. Denn der Verein besteht seit sechs Jahren.