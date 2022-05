von Gerd Leutenecker

Ein neuartiger städtischer Street-Workout-Park wird konkreter. Beim zweiten Planungstreffen am Dienstagabend im Kursaal konnten Jugendreferent Peter Knorre und Elisabeth Vogt vom Stadtmarketing mit einem Konzept trumpfen: Sport an der frischen Luft, mit stabilen Trainingsgeräten und ausreichend Platz für Erweiterungen. Die Kosten hielten sich für die Gerätschaften im Rahmen. Peter Knorre hatte vorsorglich beim Land eine Förderung beantragt. Der Förderbescheid über 6500 Euro vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration sei eingegangen.

„Muss halt bis Ende des Jahres auch begonnen werden“, sagte Wirtschaftsförderin Vogt, die die Gespräche mit dem Bauamt und dem Gemeinderat nun vorbereitet. Im Bürgerforum für den Street-Workout-Park sind neben Jugendlichen und jungen Erwachsene auch Vertreter der örtlichen Vereine und Sparkassenchef Martin Volz vertreten. „Struktur und Zeitrahmen, dann wird es konkret für die Stadt“, erklärte Volz, der die Fortschritte mitforciert.

Bei der Standortfrage kam Bewegung in die Gespräche. Im Badmattenpark das Projekt umzusetzen, bleibt ein Favorit. Neu hinzugekommen ist der Festplatz bei den Basketballkörben. „Das darf nicht zu weit entfernt sein“, berichtete ein junger Schüler von seinen Erfahrungen bei dem Planungstreffen. Kurze Wege und in einem einsehbaren Areal ist der Wunsch der Teilnehmer. Simon Kühn vom CDU-Stadtverband positionierte sich klar für das weitläufige Areal im Badmattenpark, „auch da stimmt die Erreichbarkeit bei Schülern, das kann spontan passieren“.

Knorre regte eine Vor-Ort Besichtigung aller möglichen Plätze im Juni an und konzentriert sich nun auf Flächen, die sich im städtischen Eigentum befinden. Der „Plattenort“ an der Staustufe werde zwar noch angeschaut, habe aber deutliche Nachteile, erklärte Michi Rittmann. Einfache Sitzplätze und eine Überdachung sollten mit bedacht werden. „Wie in Jestetten oder in Weil am Rhein“, pflichtete Stanislaw Dobrynin Rittmann bei und präsentierte erste Geräte. Module, die erweiterbar sind, und ein Baukastenprinzip seien bei den Angeboten die Regel, „und die sind andernorts ja schon im Einsatz“, sagte Dobrynin, der keinem seiner Mitteilnehmer im Bürgerforum die konkrete Umsetzung näherbringen musste. Da hatten sich alle vorbereitet.

Eine behindertengerechte Nutzung war weiterhin ein Kriterium für die Teilnehmer des Treffens. Tartan wird statt Kies oder Holzschnitzel bevorzugt. Hanka Klomki von der Lebenshilfe Südbaden hatte die Aktion Mensch angesprochen. Da scheidet jedoch kurzfristig eine Finanzbeteiligung aus. Vom Badischen Sportbund bis zu Lotto Baden-Württemberg werden weitere Sponsoren nun angesprochen. Bis Anfang Herbst soll das Projekt nun soweit vorbereitet sein, „dass wir in die Entscheidung bei der Stadt gehen können“, signalisierte Jugendreferent Peter Knorre den Fahrplan für den neuen Street-Workout-Park.