Bad Säckingen – „Wir wollen keinen weiteren Lobbyistenbeirat“ – die Aussage von Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl zum neuen Bürgerforum ist eindeutig: Verwaltung und Gemeinderat von Bad Säckingen möchten gemeinsam mit den Bürgern neue Wege gehen, um die Zukunft der Stadt zu gestalten. An Stelle der verschiedenen Beiräte, in denen oft Vertreter einzelner Interessengruppen saßen, wurde ein Gremium geschaffen, „das allen Bürgern Bad Säckingens die Möglichkeit zur Mitsprache biete,“ so Guhl – doch nicht nur das, Guhl sieht darin auch die Möglichkeit, als Bürgermeister selbst enger mit den Bürgern in Kontakt zu kommen.

Bürgermeister Alexander Guhls Zielsetzung ist also eindeutig: „Wir wollen in einen Dialog kommen, wir wollen Input vom Bürger.“ Dabei, so Guhl, gehe es nicht nur um die „Rückmeldung zu den großen Fragen, sondern ich möchte auch die einfachen Themen mitbekommen, die den Bürger betreffen“. Eine Besonderheit beim neuen Bürgerforum Bad Säckingen sieht Bürgermeister Alexander Guhl darin, dass sich „die Bürger hier untereinander vernetzen können. Jeder kann Unterstützer für sein Anliegen finden.“ Er nannte als Beispiel die immer wieder aufflammende Diskussion zum Fahrradfahren in der Fußgängerzone.

Klassisch in Papierform oder auf der Homepage www.buergerforum-bad-saeckingen.de könne jeder seine Position zu diesem oder anderen Themen einbringen und Vorschläge machen – bei der Behandlung der Vorschläge solle es dann aber „nicht um ein entweder oder gehen“, sondern um ein abgewogenes Urteil: „Wenn wir dann das eine machen, soll es eben nicht heißen, dass wir dann das andere lassen.“ Verwaltung und Gemeinderat, so Alexander Guhl weiter, seien „auch in der Vergangenheit nicht abgehoben gewesen, doch durch das Bürgerforum Bad Säckingen sind wir nun jederzeit greifbar und müssen uns nun mit den Themen der Bürger befassen. Es sollen in jeder Sitzung des Forums die Themen besprochen werden, die von den Bürgern eingebracht werden.“ Er selbst wolle sich im Bürgerforum „zurückhalten und keine eigenen Themen einbringen“, allerdings sehe er im Bürgerforum auch „kein Nebenparlament“. Er sei sehr froh darüber, dass sich der Gemeinderat darauf eingelassen habe. Grundsätzlich gelte, dass „wir alle mit unserer Rolle im Bürgerforum erst klarkommen müssen, das ist ein Lernprozess.“

Ein Prozess, dem Alexander Guhl mit großem Optimismus entgegensieht: „Der Dialog bringt etwas. Wir müssen allerdings dem Bürgerforum zwei bis drei Jahre Zeit geben“, dann könne man sehen, „was man sofort umsetzen kann und bei welchen Themen es sich um Fernziele handelt.“ Als Beispiel nennt er hier das Thema des öffentlichen Raums, in dem sich größere und kleinere Fragestellungen verschränken: „Da geht es um die zentrale Frage: Wem gehört der öffentlich Raum – soll es weniger Parkplätze geben, brauchen wir höhere Parkgebühren? Da steht dann das große Thema Auto neben der Frage nach den Fahrradfahrern in der Fußgängerzone.“

Die erste Sitzung des Bürgerforums vom 9. November stimme ihn sehr hoffnungsfroh: „Es wurde sehr gut diskutiert“, so Alexander Guhl, der darauf verweist, dass es in der Vergangenheit „in organisierter Form zu wenige Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung gab.“ Zwar stünden Verwaltung und Gemeinderat schon immer in einem regen Austausch, doch mit dem Bürgerforum Bad Säckingen sei nun eine neue Organisationsform geschaffen worden, durch die sich die Bevölkerung noch direkter als bisher in städtische Entscheidungsprozesse einbringen könne.