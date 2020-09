Während die eigentliche Tagesordnung der ersten Rippolinger Ortschaftsratsitzung nach der Sommerpause zügig und einvernehmlich behandelt wurde, waren es die acht Bürger, die den Ortschaftsrat mit ihren Bürgerfragen zur Diskussion anregten. So wünschte ein Bürger, dass der Baum vor seinem Haus, der allerdings auf Gemeindegrundstück steht, gefällt wird, da er viel zu groß geworden ist und die Straßenbeleuchtung und das Straßenschild verdeckt. Auch stört er sich an den Baumaschinen, die am Ortseingang stehen und das Ortsbild nicht einladend erscheinen lassen. Ortsvorsteher Franz Stortz (Grüne) will sich den Baum ansehen und ihn gegebenenfalls zurückschneiden oder fällen lassen. Mit dem Eigentümer der Baumaschinen sei man seit Jahren im Gespräch. „Es hat sich schon viel getan“, erklärte Ortschaftsrat Ralf Joist (Güne). Mit viel Geduld hoffe man, dass der Eigentümer den Container wegstellt, wenn dieser voll ist.

Ortschaftsrat Thomas Fischer (CDU), der selbst zwei kleinere Kinder hat, stimmte der Bürgerin zu, die sich über die zu schnell fahrenden Autos auf der Durchgangsstraße beklagte, so dass die Kinder, wenn sie zur Schule oder zum Kindergarten gehen, beim Überqueren, gefährdet sind. „Es muss erst etwas passieren, bevor hier Abhilfe geschaffen wird“, beklagte sie sich. Weder Ampel noch Zebrastreifen wären eine Lösung, bemerkte der Ortsvorsteher. Die Verkehrsmessung hatte nur 13,7 Prozent Autos erfasst, die schneller als 50 Stundenkilometer gefahren waren. Zusammen mit dem Ordnungsamt werde man prüfen, was man sonst noch tun könne, um die Sicherheit im Ort zu verbessern.

Die Bauvoranfrage für den Neubau eines Wohnhauses mit Garage in der Bergstraße 4/1 wurde vom Ortschaftsrat einstimmig gutgeheißen. Das 7,38 Meter hohe Fertighaus mit Satteldach, das von einer Familie mit drei Kindern errichtet werden soll, passe sehr gut in das Ortsbild.

Beim Anhörungsverfahren für den Bau eines Einfamilienhauses mit 140 Quadratmeter Wohnfläche in der Kapellenstraße 6 stimmten die Ortschaftsräte nur zähneknirschend zu, denn der Bauantrag wurde bereits 2017 für ein Haus aus Stein genehmigt. Jetzt wünschte der Bauherr stattdessen, ein Vollholz-Bauhaus zu errichten. Die Ortschafträte waren sich einig, dass das verdichtete Bauen im Allgemeinen sinnvoll ist, hier aber aufgrund der fehlenden Parkmöglichkeiten in der Kapellenstraße, arg verdichtet ist. Das Haus wäre für den kleinen Bauplatz viel zu groß, bemerkte Karin Butz-Laule (CDU). Außerdem würde die Straße immer mehr zur Spielstraße werden, in der die spielenden Kinder keinen Respekt vor den Autos haben und die Eltern sie auch nicht dazu anhielten, fügte sie hinzu.