von Susanne Eschbach

Sich zurücklehnen und in eine andere Welt abtauchen. Gerade jetzt in der schweren Zeit ist es vielen ein Bedürfnis. Und dass der Nachschub auch in der Corona-Zeit nicht ausgeht, dafür sorgt Angelika Siebrands mit ihrem Team aus der Buchhandlung Schwarz auf Weiss in der Rheinbrückstraße trotz geschlossener Läden. Bei der Buchhandlung kommen Kunden auch weiterhin schnell und einfach zu ihren Lieblingsbüchern.

Möglich macht es der telefonische Bestellservice, der von 9 Uhr bis 18 Uhr unter 07761/953 53 besetzt ist. Auch WhatsApp und E-Mail-Bestellungen werden unter info@swbuch.de täglich bearbeitet. „Wir beraten gerne telefonisch und geben Buchempfehlungen“, erklärt die Buchhändlerin Angelika Siebrands. „In unserem Webshop kann man durch das komplette Sortiment lieferbarer Bücher stöbern und sich inspirieren lassen, im Laden vorrätige Titel sind direkt reservierbar. Auch unsere Empfehlungen kann man hier nachlesen“, so Siebrands weiter.

Zusätzlich bietet die Buchhandlung schwarz auf weiss ihren eigenen Lieferservice an. „Wir liefern die telefonisch oder über den Onlineshop www.swbuch.de bestellten Artikel im Stadtgebiet mit Fahrradkurier klimaneutral und portofrei zum Kunden nach Hause“, erklärt die Buchhändlerin. „Dadurch erhalten unsere Kunden Bücher, Hörbücher und Co. – soweit im Laden vorrätig – bei einer Bestellung bis 14 Uhr meist noch am selben Tag.“ Artikel, die aktuell nicht in der Buchhandlung vorrätig sind, gibt es versandkostenfrei nach ein bis zwei Werktagen.

Um den empfohlenen Mindestabstand gewährleisten zu können, bietet die Buchhandlung eine kontaktfreie Lieferung an. Hierfür stellt der Zusteller das Buchpaket nach dem Klingeln vor der Haustür ab oder deponiert die Bücher im Briefkasten oder einem vereinbarten Ablageort. Bezahlt werden kann einfach per Rechnung direkt bei der Buchhandlung.

Alternativ können Kunden ihre Bestellung kontaktlos bei der Buchhandlung abholen, dafür bietet das Unternehmen individuelle Abholtermine an, zu denen die Bücher bereit liegen und risikofrei abgeholt werden können. Dies gilt übrigens auch für Wünsche aus dem gleichnamigen Schreibwarengeschäft in der Steinbrückstraße.