Im Alter von 92 Jahren verstarb am Samstag Bruno Bitzenhofer. Der Bankkaufmann war 1985 bis 1991 sechs Jahre lang im Vorstand der damaligen Bezirkssparkasse Säckingen. Der 1929 geborene Bitzenhofer trat 1944 während des Zweiten Weltkriegs als Lehrling in die Bezirkssparkasse Säckingen ein. Dort erlernte er das Bankgeschäft von der Pike auf.

Zu Beginn seiner Dienstzeit musste Bruno Bitzenhofer die Zinsen noch mit

sogenannten Zinsstaffeln von Hand erfassen und fortschreiben. 1948 machte er die Umstellung von der Reichsmark zur Deutschen Mark mit. Später sollte er sich erinnern, wie die Unmengen an Altgeld in Kartoffelsäcke verpackt und mit einem Leiterwagen von der

Sparkasse zur 300 Meter entfernten Landeszentralbank gefahren wurden.

1985 wurde Bruno Bitzenhofer in den Vorstand der Bezirkssparkasse Säckingen berufen. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Harms Stillahn und Hans Brändlin leitete Bitzenhofer 1991 die Fusion der Sparkasse Säckingen mit der Sparkasse Hochrhein in die Wege, die seit 1973 mit dem Zusammenschluss der Sparkassen Waldshut und Murg-Laufenburg bestand. Mit dem Vollzug der Fusion ging Bitzenhofer im Alter von 62 Jahren in Ruhestand.

Bruno Bitzenhofer wird am Montag, 25. April, um 13 Uhr auf dem Waldfriedhof Bad Säckingen beerdigt.