Die Holzbrücke zwischen Bad Säckingen und dem schweizerischen Stein wird in diesem Jahr 450 Jahre alt, und auch das Fest, dem die Brücke ihren Namen gab, feiert Jubiläum. Es fand 1973, also vor 50 Jahren, erstmals statt.

Pro Bad Säckingen und die Bad Säckinger Vereine haben aus diesem Anlass ein buntes und unterhaltsames Jubiläumsprogramm für das 50. Brückenfest von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, auf dem Münsterplatz zusammengestellt: Drei Tage lang gibt es Märchen, jede Menge Musik und Showeinlagen. Die Schirmherrschaft hat die Stadt Bad Säckingen.

Das Brückenfest startet Freitag, 23. Juni (18 bis 1 Uhr), und wird um 19 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Alexander Guhl offiziell eröffnet. Einer der Programmhöhepunkte ist ab 20 Uhr der Auftritt der Band 7Sins. Am Samstag, 24. Juni, beginnt das Jubiläumsfest bereits um 10.30 Uhr. Auf dem Programm stehen an diesem Tag unter anderem der Zauberer Diabolo, die Tanzgruppe des Kinder- und Jugendhauses, die Big Band und Jazz Combo des Scheffel-Gymnasiums und ab 20 Uhr die weit über die Region hinaus bekannte Band „Sameday“. Der zweite Tag des Brückenfests klingt um 1 Uhr aus. Am dritten Festtag zieht ab 11.30 Uhr wieder Leben auf dem Münsterplatz ein. Neben Zauberer Diabolo gehört an diesem Tag den regionalen Musikvereinen die Bühne. Der Musikverein 1860 Rickenbach spielt ab 11.30 Uhr zum Frühschoppen auf, ab 14.30 Uhr spielt der Musikverein Harpolingen, der um 16 Uhr wiederum vom Musikverein Wallbach abgelöst wird. Um 18 Uhr endet das 50. Brückenfest. Das ganze Festwochenende über steht auch ein Märchenzelt auf dem Münsterplatz.

Die Teilnehmer: Country Western Club, Deutsch-Türkischer Freundschaftsverein, FC 08 Bad Säckingen, die Freundeskreise Purkersdorf, Sanary und Santeramo, Grex Fabula, Ranzengarde, Stadtmusik, SV Obersäckingen, Tierschutzverein, Tourismus- und Kulturamt, WeinRaum Gnädinger und Enothek PaVino