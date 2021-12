von sk

Ein Anwohner bemerkte am Samstag kurz nach 7 Uhr, den Brand der Lagerhalle am Vordermattweg in Mumpf. Kurze Zeit darauf stand das Gebäude bereits in Vollbrand, teilt die Kantonspolizei Aargau mit. Die alarmierte Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein, welche sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten schwierig gestalteten. Es gelang der Feuerwehr jedoch, eine Ausbreitung auf die umliegenden Gebäude zu verhindern und den Brand zu löschen.

Blick in die vom Brand völlig zerstörte Halle. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die betroffene Lagerhalle wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Während den Löscharbeiten waren die umliegenden Gebäude evakuiert worden. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.