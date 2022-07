Am Samstag, 9. Juli, schlugen gegen 12.30 Uhr mehrere Anrufer Alarm in der Leitstelle. Sie meldeten, dass in einem Mehrfamilienhaus in Bad Säckingen im vierten Obergeschoss ein „ordentlicher Brand“ auf einem Balkon wäre, so ein Anrufer. Nach Polizeiangaben stellten die vor Ort eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst schnell fest, dass sich das Brandgeschehen nicht nur auf den Balkon erstreckte, sondern mindestens ein Zimmer der Wohnung erfasst hatte.

Murg Fünf Wochen nach dem Blitzeinschlag ist klar: Es wird Monate dauern bis zur Rückkehr ins Haus Das könnte Sie auch interessieren

Brandursache unklar: Polizei ermittelt

Auch nach Abschluss der Löscharbeiten blieb die Brandursache bislang völlig unklar, so die Polizei. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause. Da die Wohnung durch den Brand stark verraucht und verrußt wurde, sei sie vorübergehend nicht bewohnbar, teilte die Polizei weiter mit. Die Bewohner seien deshalb an einem anderem Ort untergebracht worden. Die Brandwohnung sei vorläufig beschlagnahmt worden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761/9340) hat die Ermittlungen übernommen.

Görwihl Gebäudebrand – Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar Das könnte Sie auch interessieren

Der Sachschaden wird nach Schätzungen der Polizei im fünfstelligen Bereich liegen, wäre aber ohne die aufmerksamen Nachbarn erheblich höher ausgefallen. Zudem wären vermutlich weitere Bewohner gefährdet worden, so die Polizei.