Die Polizei geht in dieser Woche in mehreren Bundesländern verstärkt gegen Raser auf den Straßen vor. Auch am Hochrhein ist verstärkt mit Kontrollen zu rechnen.

Tempomessungen auch in Bad Säckingen

In Bad Säckingen sind – zusätzlich zum örtlichen Gemeindevollzugsdienst – auch Beamte des Bad Säckinger Polizeireviers mit Radarpistolen unterwegs. So gab es am Dienstagvormittag eine Radarmessung in der Oberen Flüh. Hier, im Bereich einer Klinik, gilt Tempo 30.

Schwerpunkt des europäischen Blitzermarathons ist Freitag. Vor allem vor Schulen, Kitas, Altenheimen und an Unfallschwerpunkten soll geblitzt werden. Der Hintergrund ist die Gefahr, die von Tempoüberschreitungen ausgeht. Laut Polizei sind sie bei rund einem Viertel aller Unfälle die Ursache, kein anderer Grund ist häufiger.

Verkehr Blitzermarathon 2023 in Baden-Württemberg: Wo mit Kontrollen zu rechnen ist Das könnte Sie auch interessieren