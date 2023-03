Das Säckinger Damenstift ist berühmt, weitaus weniger bekannt ist hingegen, dass es fast 450 Jahre lang auch ein anderes Frauenkloster gab. Unter dem Titel „Das vergessene Kloster. Franziskanerinnen in Säckingen von 1340 bis 1782“ hat Stadtarchivarin Eveline Klein einen gut besuchten Vortrag im Schloss Schönau gehalten. Das östlich der Bergseestraße liegende Wohngebiet erinnert in seinen Namen „Kloster“ an das ehemalige Konvent, und die traufständigen Häuser entlang der Straße enthalten noch Reste der Bausubstanz aus dem 17. Jahrhundert.

Die Kubatur der Wohngebäude erinnert an das ehemalige Franziskanerinnen-Kloster. Das Gebäude links zitiert durch das zusätzliche Stockwerk, die Giebelständigkeit und das Herausspringen aus der Gebäudeflucht die abgerissene Kirche. | Bild: Michael Gottstein

Durch ihre Recherchen konnte Eveline Klein den Forschungsstand erweitern, wobei ihr Adelheid Lang bei der Übersetzung lateinischer Texte, Karl Braun und Dekan Peter Berg beim Auffinden eines Altarbildes behilflich waren. Manche Fragen werden aber mangels Quellen offen bleiben. Sicher ist, dass die Schwestern ursprünglich auf der Rheininsel ansässig waren, und zwar ungefähr auf dem Gebiet des heutigen Tanzenplatzes. Auch das Gründungsdatum 1340 steht fest, denn in jenem Jahr überschrieb der Säckinger Bürger Johannes Helbling seinen Töchtern Anna und Margaretha sein Haus samt Scheune und Stall.

Blick auf die Franziskanerinnenkirche von Osten. | Bild: Stadtarchiv Bad Säckingen

Die frommen Frauen waren Terziarinnen, das heißt, sie waren keine Nonnen, sondern Laien, die nicht in einem Kloster wohnten, sich aber im Geiste eines Ordens zusammengetan hatten und nach der Regel des heiligen Franziskus lebten. Die Güter lagen in der Nähe der Peterskirche, die zu dem ehemaligen Männerkloster gehörte, das im 13. Jahrhundert aufgelöst worden war, aber als Bruderhof weiterhin existierte.

Vortragsreihe Der Vortrag war die Auftaktveranstaltung einer neuen Reihe, bei der das Museum im Schloss Schönau Experten auswählt, die zu Bad Säckinger und den Hochrhein betreffenden Themen referieren. Im Rahmen der neuen Reihe „Vorträge im Schlosssaal“ wird Claudia Greiner vom Regionalmuseum „Römervilla Grenzach“ am Donnerstag, 30. März, 18 Uhr, unter dem Titel „Übers Wasser gehen“ ein Referat über „Übergänge zur Römerzeit“ halten.

Die Zeit der Reformation überstanden die Schwestern gut, und das Kloster verfügte über einen ansehnlichen Besitz. Wann genau die Gemeinschaft der Terziarinnen zu einem Kloster wurde, ist nicht bekannt. „Irgendwann war nur noch von einem Kloster die Rede, und Ende des 16. Jahrhunderts wurde erstmals der Name ‚Zur Heiligen Dreifaltigkeit‘ erwähnt“, erklärte Klein. Wegen des schlechten Zustands der Gebäude begannen die Schwestern 1609 mit dem Neubau auf dem Tanzenplatz. Die 1616 geweihte Kirche war mit einem Altarbild ausgestattet, das die Krönung Mariens durch die Heilige Dreifaltigkeit sowie Franziskanerinnen und eine frühe Stadtansicht von Säckingen darstellt. Das Gemälde befindet sich heute (nicht öffentlich zugänglich) im Pfarrhaus. Nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs errichteten die Schwestern einen Neubau an der heutigen Bergseestraße. 1656 wurden die Klostergebäude, 1659 die Kirche geweiht. Im Laufe des 18. Jahrhunderts türmte das Kloster immer mehr Schulden auf und wurde 1782 im Zuge der Josephinischen Reformen aufgelöst. Die Gebäude wurden von Industriellen und schließlich um 1900 vom Wagnermeister Ludwig Wunderlin erworben, der eine Wagnerei und Wohnungen einrichtete. 1968 erwarb die Stadt das Anwesen. Die Kirche wurde 1970 abgerissen und durch ein Wohnhaus ersetzt.