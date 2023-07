„Belehren und erfreuen“ – unter diesem klassischen Motto stand das Jubiläum zu Ehren der Fürstäbtissin Maria-Anna von Hornstein-Göffingen, die am Sonntag auf den Tag genau ihren 300. Geburtstag feierte. Das Tourismus- und Kulturamt hatte zusammen mit seinen Partnern ein tagesfüllendes Programm rund um das Schloss Schönau zusammengestellt.

Museumsleiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer, Bürgermeister Alexander Guhl und Stadtarchivarin Eveline Klein (von links) bei der Begrüßung. | Bild: Michael Gottstein

Dekan Peter Berg hatte in dem Gottesdienst die letzte Fürstäbtissin als „die nach dem heiligen Fridolin wichtigste Person, die in Säckingen für die Kirche tätig war“, gewürdigt, und da wollte Bürgermeister Alexander Guhl nicht nachstehen und erinnerte daran, dass Maria-Anna weitaus länger regiert habe als Angela Merkel. Durch den Kauf des St.-Fridolins-Schreins habe sie sich bleibende Verdienste erworben, und sie habe auch die Geschichte des Stiftes aufschreiben lassen.

Der Verein Plaisir d‘Histoire ließ die Eleganz des Rokoko wiederaufleben. | Bild: Michael Gottstein

Die Fürstäbtissin Maria-Anna von Hornstein Göffingen (2. Juli 1723 bis 27.Dezember 1809) wurde 1748 zur „gestühlten Chorfrau“ und 1755 zur Äbtissin gewählt. Sie konnte verhindern, dass das Stift im Zuge der Josephinischen Reformen aufgelöst wurde, indem sie nach Wien reiste und den Kaiser daran erinnerte, dass das Haus Habsburg ehemals mit der Vogtei über das Stift Säckingen belehnt worden war und daraufhin gelobt hatte, dem Stift Schutz und Schirm zu bieten. Doch die Napoleonischen Kriege führten zum Zusammenbruch der alten Ordnung des Römischen Reiches, das dass das Stift 1806 aufgelöst wurde.

Der Zonta-Club Bad Säckingen-Hochrhein war mit einem Sektstand vertreten. | Bild: Michael Gottstein

Diese Quelle erleichterte Museumsleiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer und Stadtarchivarin Eveline Klein die Arbeit an der Jubiläumsausstellung ganz erheblich. „Das Verhältnis zwischen Stadt und Stift war nicht immer einfach“, so die Historikerin. Auch auf höherer politischer Ebene wurden die Machtbefugnisse zwischen der Katholischen Kirche und dem Staat neu ausgehandelt, als Kaiser Joseph II. etliche Klöster aufheben ließ. Doch dank ihrer Wienreise im Jahre 1785 konnte die Äbtissin die Auflösung des Stiftes hinauszögern. In ihrer Führung belegte die Stadtarchivarin faktenreich das Wirken Maria-Annas.

Sandhya Hasswani signierte ihr Buch über die Fürstäbtissin. | Bild: Michael Gottstein

Doch Wissen lässt sich auch durch die Sinne vermitteln. Die Schriftstellerin Sandhya Hasswani stellte ihren Roman über die Fürstäbtissin vor, und das Weingut Fürst aus Hornussen präsentierte seinen Jubiläumswein. Das Trompetenmuseum stellte eine revolutionäre Erfindung zu Lebzeiten der Fürstäbtissin vor, nämlich die Klappen- und Ventiltrompete, die ungeahnte Möglichkeiten eröffnete. Am Abend brachte der Kammerchor der Jubilarin ein Ständchen.

Groß war das Interesse der Gäste an Eveline Kleins (rechts) Führung. | Bild: Michael Gottstein

Den ganzen Tag über flanierten vornehme Damen und Herren durch das Schloss und den Park. Sie gehören dem Schweizer Verein „Plaisir d‘Historie“ an. „Wir haben viel Freude daran, die Schönheit und Eleganz dieser Epoche aufleben zu lassen“, erklärten die Präsidentin Barbara Wernli und ihr Ehemann Beat Wernli, genannt „Baron des Bisquit“, weil der Name zufälligerweise dem einer bekannten Keksmarke gleicht. Etwas Selbstironie spielt also mit, aber die Mitglieder investieren auch sehr viel Arbeit in die Rokokokostüme. Die Herren trugen Kniebundhosen, Westen, spitzenbesetzte Hemden und „Justaucorps“ in lebhaften Farben mit aufwendigen Handstickereien, und die Damen kleideten sich mit bodenlangen Röcken, die durch einen Wulst (genannt „Panier“) rund um die Hüfte verstärkt wurden, um die Taille optisch zu verkleinern. Sie führten auf der Freitreppe barocke „Longways“ vor, in denen die hohen Gäste, abgestuft nach ihrem Rang, die Treppe hinab schritten und ihre Tänze stets mit Contenance und Attitude aufführten. „Wir sind hier auf dem Land und nicht ganz so streng wie bei Hofe, da dürfen wir etwas freundlicher lächeln“, sagte Barbara Wernli, und so waren auch die Besucher zum Mitmachen eingeladen.

Die Ventiltrompete war eine revolutionäre Erfindung zur Zeit der Fürstäbtissin. | Bild: Michael Gottstein

Die Fürstäbtissin kam zwar durch ihre privilegierte adelige Herkunft in ihre Stellung, aber sie erwies sich ihres Amtes als würdig und agierte als kluge und verantwortungsvolle Regentin, insofern ist sie durchaus ein Vorbild für die Frauen der Gegenwart. Nur logisch, dass sich der Zonta-Club Bad Säckingen-Hochrhein durch einen Sektausschank beteiligte und mit den Einnahmen Frauen, die in Altersarmut leben, unterstützt.