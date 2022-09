Bad Säckingen: Rauchentwicklung in Imbiss ruft Feuerwehr auf den Plan

Weil ein Imbissbesitzer Backwaren in seinem Ofen vergessen hatte, musste am Dienstagabend, 13. September, ausrücken: Kurz nach 22.30 Uhr war leichter Rauch in den Räumen des Imbisses entdeckt und die Feuerwehr verständigt worden. Diese musste sich gewaltsam Zugang zum geschlossenen Imbiss verschaffen. Ursache des Rauchs waren vergessene Backwaren im eingeschalteten Ofen. Nach dem Belüften der Räumlichkeiten konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Sachschaden entstand nur an den aufgebrochenen Türen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit insgesamt neun Fahrzeugen im Einsatz.

Rickenbach: Einsatz wegen mutmaßlichem Fahrzeugbrand

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstag, 13. September, gegen 14.45 Uhr, zu einem mutmaßlichen Fahrzeugbrand auf der K 6535 zwischen Rüttehof und Wehr ausgerückt. Eine 29-jährige Autofahrerin war auf Qualm aus ihrer Auspuffanlagen aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr verständigt. Ein Feuer gab es nicht, vermutlich verursachte ein technischer Defekt im Partikelfilter des Autos die Rauchentwicklung. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Bad Säckingen: Jugendlicher Fahrradfahrer stößt mit Transporter zusammen

Leicht verletzt wurde am Dienstag, 13. September, gegen 13.20 Uhr, ein ist ein 14-Jähriger in Bad Säckingen. Mit seinem Fahrrad war gegen einen Transporter gestoßen. An der Kreuzung Rebbergweg/Ludwig-Heer-Straße hatte der radelnde 14-jährige die Vorfahrt des von rechts kommenden Lieferwagens eines 33-jährigen Mannes nicht beachtet. Das Fahrrad kollidierte seitlich mit dem Transporter, der Jugendliche kam zu Fall. Seine leichten Verletzungen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst und dann ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Es entstand nur geringer Sachschaden. (sk)