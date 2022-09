von sk

Ibach: Tödlicher Motorradunfall, Beifahrerin schwebt in Lebensgefahr

Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 22. September, gegen 15.30 Uhr kam es auf der L 150 zwischen St.Blasien und Todtmoos im Bereich der Abzweigung zum Steinbruch Ibach getötet. Seine 61-jährige Sozia schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war eine 53 Jahre alte Frau mit ihrem Lieferwagen von der L 150 nach links auf einen Verbindungsweg in Richtung Ibach abgebogen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Motorrad des 62-jährigen. Das Motorrad prallte in die Seite des Lieferwagens. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner dabei erlittenen Verletzungen. Seine schwer verletzte Mitfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 9000 Euro. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die L 150 komplett gesperrt. Neben Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Todtmoos: Motorradfahrer rutscht in entgegenkommenden Traktor

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend, 22. September, auf der L 148 im Wehratal zwischen Todtmoos und Wehr in einen entgegenkommenden Traktor gerutscht. Der 58-jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Gegen 19.45 Uhr hatte der Motorradfahrer aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle verloren und war gestürzt. Zusammen mit seiner Maschine prallte er in den entgegenkommenden Traktor eines 43-jährigen Mannes. Zur genauen Ermittlungen der Fahrtüchtigkeit wurde bei diesem eine Blutprobe erhoben. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Laufenburg: Radschrauben an geparkten Auto gelöst

Die Radschrauben an einem geparkten Pkw sind am Mittwoch, 21. September, zwischen 13.30 Uhr und 16.15 Uhr, auf dem Parkplatz einer Schule in der Rappensteinstraße in Laufenburg gelöst worden. Der betroffene Skoda stand dort nördlich des Schulgebäudes mit der Front in Richtung der vorbeiführenden Straße. Auf der Heimfahrt wurde das merkwürdige Fahrverhalten bemerkt und die gelockerten Radschrauben von einer Werkstatt wieder angezogen. Der Polizeiposten Laufenburg (Telefon 07763/9288-0) bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Täterschaft geben können, sich zu melden.

Klettgau: Hund rennt in Fahrrad – Fahrradfahrerin verletzt sich schwer

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwochnachmittag, 21. September, gegen 17 Uhr, bei Klettgau-Weisweil schwer gestürzt, nachdem sie mit einem Hund kollidiert war. Die Hundehalterin war im Bereich eines geschotterten Feldwegs mit ihrem Hund Gassi. Der Hund war nicht angeleint. Als sich die 42-jährige Fahrradfahrerin und ein Begleiter, ebenfalls auf dem Fahrrad, näherten, rannte der Hund zu den Fahrradfahrern und direkt vor das Rad der Frau. Die Fahrradfahrerin stieß mit dem Hund zusammen und stürzte. Sie zog sich Verletzungen im Gesicht zu und kam in eine Schweizer Klinik. Der Hund überstand den Zusammenstoß augenscheinlich unversehrt. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Küssaberg: Weißer Lieferwagen soll geparkten VW Bus touchiert haben

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag, 20. September, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, in der Straße In Stegwiesen in Küssaberg-Dangstetten ereignet hat und bei dem ein geparkter VW Bus beschädigt wurde. Beim Vorbeifahren dürfte vermutlich ein weißer Lieferwagen den Spiegel des VWs touchiert haben. Der Fahrer fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro am VW. Auf weitere Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Tiengen, Telefon 07741/8316-0.

Jestetten: Polizei sucht Zeugin eines Fahrraddiebstahls

Am Mittwochmorgen, 21. September, ist ein Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Jestetten zumindest von einer Frau beobachtet worden. Das graue Damenrad war dort gegen 6.45 Uhr von einer Schülerin verschlossen abgestellt worden. Als das Mädchen gegen 14.30 Uhr zurückkam, war das Fahrrad weg. Eine Frau sagte zu dem Mädchen, den Diebstahl beobachtet, ein Bild gemacht zu haben und damit zur Polizei gehen zu wollen. Leider geschah das bislang nicht. Der Polizeiposten Jestetten bittet diese Frau wie auch weitere Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07745/7234).