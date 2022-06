von SK

Bad Säckingen: Unbekannte wollen Geldautomat aufbrechen

Unbekannte haben versucht, in der Nacht auf Montag, 20. Juni, einen freistehenden Geldautomaten in der Bergseestraße in Bad Säckingen aufzubrechen. Laut Polizei löste die Alarmanlage des Automaten aus. Am Automaten waren Hebelspuren vorhanden. Der Aufbruchsversuch missglückte jedoch, der Automat hielt laut Polizei stand. Die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise, Kontakt 07741/831 60.

Todtmoos: Schwer verletzte Motorradfahrerin wird mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Eine 53-jährige Motorradfahrerin hat sich am Sonntag, 19. Juni, bei einem Verkehrsunfall auf der L 148 im Wehratal bei Todtmoos schwer verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 11.10 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn geraten und gestürzt. Ihr Motorrad wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg laut Polizei die Maschine, die Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Albbruck: Rollerfahrer kollidiert mit Auto und verletzt sich schwer

Ein Motorrollerfahrer ist am Samstagmittag, 18. Juni, auf der B 34 bei Albbruck mit einem wendenden Auto kollidiert und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei wendete kurz nach 14.30 Uhr eine 33 Jahre alte Autofahrerin in einer Kurve über die Bundesstraße. Der herannahende 61 Jahre alte Motorrollerfahrer bremste ab und kam dabei zu Fall. Er rutschte laut Polizei gegen das quer stehenden Auto. Der Motorrollerfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unversehrt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut Schätzung der Polizei auf 8500 Euro belaufen.

Bad Säckingen: Fahrradfahrerin fährt nach Unfall davon

Eine Fahrradfahrerin ist am Samstag, 18. Juni, nach einem Verkehrsunfall mit einem Auto in Bad Säckingen davongefahren. Wie die Polizei mitteilt, waren die unbekannte Fahrradfahrerin und ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer Gegen 10.45 Uhr zusammengestoßen, als die Frau aus dem dortigen Radweg nach rechts in die Neßlerstraße einfuhr. Die ältere Fahrradfahrerin verletzte sich dabei am linken Arm, laut Polizei wurde zumindest das Auto beschädigt. Den Sachschaden soll rund 3000 Euro betragen.

Als der Autofahrer die Polizei verständigte, entfernte sich die Fahrradfahrerin unerkannt. Sie wird auf 70 bis 80 Jahre geschätzt und war etwa 1,65 Meter groß. Sie hatte gelb-blonde Haare, trug ein weißes Kleid mit schwarzem Muster und fuhr ein braun-rotes Pedelec. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/93 40.

Todtnau: Defekte Lichterkette löst Band in Ferienwohnung aus

Eine defekte Lichterkette hat vermutlich am Freitag, 17. Juni, einen Brand in der Ennerbacherstraße in Todtnau ausgelöst. Der Brand wurde gegen 14.30 Uhr gemeldet. Laut Polizei fing die gesamte Hausfassade innerhalb von Minuten an zu brennen und griff anschließend auf den Dachstuhl über. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Hunde im Gebäude, welche rechtzeitig gerettet werden konnten. Die Feuerwehr löschte den Brand und übernahm die Brandwache.

Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 200.000 Euro an. Die Wohnung ist durch den Brand nicht mehr bewohnbar. 121 Kräfte der Feuerwehren Todtnau, Präg, Muggenbrunn, Aftersteg und Schönau waren im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und zehn Helfern vor Ort.

Schönau: Linienbus verursacht Unfall

Ein Linienbus ist am Samstag, 18. Juni, auf der L123 auf die Gegenfahrbahn gekommen und hat einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr der 52-jährige Busfahrer gegen 8.15 Uhr die L 123 von Utzenfeld aus in Richtung Wieden. Dabei kam er in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrban, sodass ihm der entgegenkommende Passat-Fahrer ausweichen musste. Dieser streifte beim Ausweichen die Schutzplanke. Der 23 Jahre alte Passat-Fahrer und der Busfahrer blieben unverletzt. Am Bus entstand laut Polizei Sachschaden von rund 1500 Euro, am Passat 7000 Euro.

Steinen: Autofahrer baut bei Flucht vor der Polizei einen Unfall

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Sonntag ein 22-Jähriger Autofahrer. Der Mann kam gegen 3.15 Uhr vom Parkplatz einer Diskothek und sollte sollte von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Laut Mitteilung der Polizei erkannte er wohl das Vorhaben und beschleunigte in der Lörracher Straße stark, um dann rechts in die Daimler Straße abzubiegen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Der 22-Jährige habe auf keine Anhaltezeichen reagiert. Im weiteren Verlauf versuchte er nach rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen, verlor aber die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er einen Bordstein und kam nach wenigen Metern in einem Graben unterhalb des Gleisbettes zum Stehen.

Sein 21-jähriger Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte diesen in ein Krankenhaus. Auch der 22-Jährige musste ins Krankenhaus, da eine Blutentnahme anstand. Ein zuvor gemachter Alkomattest ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist laut Polizei nicht bekannt.

Rheinfelden: Hoher Sachschaden bei Unfall auf der B 316

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Freitag, 17. Juni, gegen 19.45 Uhr, auf der Bundesstraße 316 auf die Gegenfahrbahn geraten und hat einen Unfall mit drei Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von etwa 46.000 Euro verursacht. Laut Polizei für der Mann auf der Bundesstraße B 316 von Degerfelden kommend in Richtung Lörrach. Vermutlich wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit geriet er zwischen dem Ortsausgang Degerfelden und dem Hagenbacher Hof in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte das Fahrzeug einer entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrerin.

Das Auto des 20-Jährigen geriet ins Schlingern und kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden 37-jährigen Autofahrer. Im weiteren Verlauf schleuderte das Auto des 20-Jährigen in die Schutzplanke. Ein hinter dem 20-Jährigen fahrender 45-jähriger Motorradfahrer konnte dem schleudernden Auto nicht mehr ausweichen und stürzte. Der 20-Jährige, dessen 17-jährige Beifahrerin sowie der 45-jährige Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war auch im Einsatz und leistete technische Hilfe.