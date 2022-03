von sk

Unbekannte versuchten am Montagabend in Bad Säckingen einen freistehenden Bankautomaten an der Bergseestraße aufzubrechen. Laut Bericht der Polizei dürfte es kurz nach 22 Uhr zu der Tat gekommen sein. Hebelspuren am Automaten zeugten vom Aufbruchversuch. Der Automaten hielt allerdings stand. Von der Täterschaft dürfte ein blaues Hebelwerkzeug eingesetzt worden sein. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741/8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise.