von sk

Bad Säckingen: Zwei Fahrradfahrer geraten sich in die Haare

Am Freitag, 9. September, gegen 18.20 Uhr, sind zwei Fahrradfahrer im Murger Weg in Bad Säckingen aneinandergeraten. Ein fahrradfahrender Jugendlicher soll im Bereich des dortigen Skater-Parks von einem Mann mit einem E-Bike absichtlich zu Fall gebracht worden sein. Der Jugendliche stürzte in eine Grünfläche, verletzte sich dabei nach dem derzeitigen Kenntnisstand aber nicht. Zwischen den beiden kam es dann zu einem verbalen Streit. Sie waren sich zuvor entgegengekommen. Der Grund des Streites ist bislang unklar. Der Mann auf dem schwarzen E-Bike soll etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein, hat schwarz-graues lichtes Haar mit einer kahlen Stelle am Hinterkopf, leichten Bartwuchs und trug eine lange schwarze Arbeitshose sowie eine schwarze Jacke. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761 934-0) sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Mann mit dem E-Bike.

Bad Säckingen: Zwei Tatverdächtige mit gestohlenen Pedelecs erwischt

Am Sonntagabend, 11. September, sind in Bad Säckingen zwei Tatverdächtige mit gestohlenen Pedelecs erwischt worden. Dank eines verbauten Ortungssystems konnten die Räder im Wert von je 4000 Euro, die im Tagesverlauf beim Bahnhof entwendet worden waren, in der Innenstadt lokalisiert werden. Mit den Fahrrädern unterwegs waren zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Die Räder wurden beschlagnahmt, gegen die Männer Strafverfahren eingeleitet. In derselben Nacht gegen 1.50 Uhr fiel einer der beiden Tatverdächtigen einer Polizeistreife erneut mit einem Pedelec auf. Die Überprüfung des Rades ergab, dass es im Juli in der Schweiz entwendet worden war. Auch dieses wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Murg: Kollision zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Am Samstag, 10. September, gegen 12 Uhr, sind in Murg ein Fahrradfahrer und ein Fußgänger kollidiert. Der 54 Jahre alte Radler hatte in der Hauptstraße den Gehweg befahren, als der 34-jährige Fußgänger hinter einem Fahrzeug hervor auf den Gehweg trat. Sie stießen zusammen, stürzten in der Folge und verletzten sich dabei. Der Fußgänger dürfte sich eine Frakturverletzung an der Hand zugezogen haben und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer suchte selbstständig einen Arzt auf.