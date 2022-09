von sk

Todtmoos: Rettungshubschrauber zwei Mal im Einsatz

Am Montagmittag, 12. September, haben sich bei Todtmoos eine 74 Jahre alte Motorrollerfahrerin und ein 30 Jahre alter Motorradfahrer bei Stürzen verletzt. Die Motorrollerfahrerin war kurz vor 15 Uhr auf der L 151 talwärts in Richtung Todtmoos unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit von der Straße geriet und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Gegen 16 Uhr kam es auf der L 148 zwischen Todtmoos-Au und Wehr zum zweiten Sturz. Ein Motorradfahrer war zu Fall gekommen, nachdem er in einer leichten Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren hatte. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand erlitt er leichte Verletzungen. Beide Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Am Motorroller entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, am Motorrad von rund 4000 Euro. Fremdschaden entstand bei beiden Verkehrsunfällen nicht.

Laufenburg: Zoff unter Jugendlichen im Laufenpark

Am Montagabend, 12. September, gegen 23 Uhr, kam es im Laufenpark in Laufenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Bei Eintreffen der verständigten Polizeistreifen hatte sich die Lage beruhigt. Insgesamt wurden die Personalien von zehn jüngeren Personen erhoben. Ein 28-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtiger widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Der Mann wurde zu Boden gebracht und ihm wurde die Handschließe angelegt. Dagegen wehrte er sich massiv und er wurde auch beleidigend. Er kam in Gewahrsam. In seinem Rucksack wurde eine kleine Menge Cannabis gefunden und beschlagnahmt. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763/9288-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Laufenburg: Frau von Autofahrerin angefahren

Bereits am Donnerstag, 8. September, gegen 17 Uhr, soll es im Laufenpark in Laufenburg zu einem Zwischenfall zwischen einer 42 Jahre alten Frau und einer 33-jährigen Autofahrerin gekommen sein. Die beiden Frauen waren zunächst verbal in Streit geraten. Eine der Frauen war dann in ihr Auto gestiegen und soll die andere Frau absichtlich angefahren haben. Diese erlitt Verletzungen am Bein. Der Vorfall soll von mehreren Personen beobachtet worden sein. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet diese Zeugen, sich dort zu melden.

Bad Säckingen: Elfjähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen hat ein Elfjähriger Fahrradfahrer einen Verkehrsunfall am Montagmittag, 12. September, in Bad Säckingen überstanden. Der Junge war gegen 15.30 Uhr aus einem abschüssigen Fußgängerweg auf die Zähringer Straße eingefahren, um diese zu überqueren. Dabei war er mit dem dort fahrenden Auto einer 60 Jahren alten Frau zusammengestoßen. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro, das Fahrrad wurde leicht beschädigt.