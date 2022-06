von SK

Ein 70 Jahre alter Mann meldete der Polizei Bad Säckingen am Dienstag, 14.06.2022, gegen 9 Uhr eine betrunkene Frau, der er den Autoschlüssel weggenommen habe, da diese augenscheinlich betrunken sei und bereits Unfallschäden verursacht habe. Die Beamten rückten also aus konnten die 69 Jahre alte Frau vor Ort antreffen, so der Polizeibericht.

Es stellte sich laut Polizei heraus, dass sie mit ihrem Kleinwagen vorwärts in die Rheinallee gefahren sei, die aber ein Fuß- und Radweg ist und mit zwei Pollern abgegrenzt. Anschließend sei sie beim Rangieren zwischen den Pollern mehrfach gegen die Poller und den Kindergartenzaun gefahren, so die Polizei.

Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Ein Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von 1,1 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst.

Versuchter Einbruch in Bahnhof-Kiosk – Polizei sucht Zeugen

Die Frontscheibe des Kiosks am Bahnhofplatz wurde von Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 13./14.06.2022 eingeschlagen. Das teilte jetzt die Polizei mit. Das innere Glas zersplitterte dabei, dass äußere Sicherheitsglas hielt dem Einbruchsversuch stand, so die Polizei.

Auch an den Glasschiebetüren versuchten der oder die Täter mit einem Stein die Scheibe zu überwinden und in den Kiosk zu kommen. Laut Polizei misslang auch dieser Versuch und das Gebäude konnte nicht betreten werden. Bei dem Einbruchsversuch entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Bahnhofsplatz gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.