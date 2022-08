von sk

Die Polizei sucht Zeugen eines heftigen Streits zwischen einem Mann und einer Frau, der sich am Samstag, 27. August, gegen 22.35 Uhr im Bereich einer Gaststätte in der Metzgergasse zugetragen hat. Im weiteren Verlauf habe der Mann eine Pistole aus dem Hosenbund gezogen und den Gästen, welche auf dem Freisitz der Gaststätte saßen, gesagt haben, keine Polizei zu rufen. Danach habe er die Pistole wieder in den Hosenbund gesteckt und sei in Richtung Lohgerbe davongelaufen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und dunkle kurze Haare, welche seitlich ausrasiert sind, sowie einen kleinen Zopf/Dutt gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen kurzen Hose und einem dunklen T-Shirt. An der Gaststätte ließ er ein Fahrrad zurück. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/9340, sucht Geschädigte, welche sich durch den Mann bedroht fühlten und Zeugen, welche Hinweise zu dem Mann geben können.

Wehr: Verfolgungsjagd führt über den Storchensteg

Am Sonntag, 28. August, gegen 23.20 Uhr, fielen der Polizei in Wehr in der Höfstraße / Merianstraße drei Motorradfahrer auf, welche kontrolliert werden sollten. Den Anhaltezeichen der Polizei wurde allerdings keine Folge geleistet. Vielmehr flüchteten die drei Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der Verkehrsregeln vor der Polizei. Die Motorradfahrer sind wohl unter anderem über die Haupt- und Storchenstraße sowie über die Storchenstegbrücke geflüchtet. In der Nähe der Storchenstegbrücke könnte es zu einer Gefährdung einer Fußgängerin gekommen sein, welche dort wohl mit einem Hund unterwegs war. Diese Frau, sowie eventuell weitere Geschädigte, möge sich bitte mit dem Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/9340, in Verbindung setzen. Die drei Motorradfahrer konnten im weiteren Verlauf ermittelt und kontrolliert werden.

Bad Säckingen: Zwei Mal Totalschaden nach Vorfahrtsverletzung

Ein 25-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Vito befuhr am Freitag, 26. August, kurz vor 8 Uhr, die Straße „Im Grütt“ und wollte nach links in die Jurastraße abbiegen. Dabei übersah er eine auf der Jurastraße fahrende, von links kommende vorfahrtsberechtige 61-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 25-Jährige sowie die 61-Jährige wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Trotz Sperrung der Unfallörtlichkeit durch die Polizei und der Feuerwehr sollen sich zahlreiche Fahrzeugführer nicht an diese gehalten haben.

Görwihl: Motorradfahrerin in Kurve gestürzt und schwer verletzt

Eine 54-jährige Motorradfahrerin stürzte aus hier nicht bekannten Gründen in einer scharfen Kurve und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Am Samstag, 27. August, gegen 11.30 Uhr, befuhr sie die Landstraße 155, als diese nach dem Ortsausgang Görwihl in einer Kurve stürzte. Der Rettungsdienst brachte die 54-Jährige in ein Krankenhaus.