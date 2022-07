von SK

Schwörstadt/Wehr: Zeugensuche nach gefährlichem Überholvorgang auf der B 34 Höhe Lachengraben

Zu einem gefährlichen Überholmanöver ist es laut Polizei am Sonntagmorgen, 17. Juli, gegen 8.30 Uhr auf der B 34 in Höhe der Abzweigung Lachengraben zwischen Wehr-Brennet und Schwörstadt gekommen. Ein gelbes Auto soll zwei vorausfahrende Autos überholt haben. Als Gegenverkehr nahte, soll der Überholende sein Auto nach rechts gezogen haben.

Nur durch starkes Bremsen und Ausweichen habe eine überholte Frau diesem Fahrer das Wiedereinscheren ermöglichen und so eine Kollision verhindern können, heißt es im Polizeibericht weiter. In Schwörstadt soll der Fahrer des gelben Autos mehrmals grundlos stark abgebremst haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761/93 40) bittet Zeugen, insbesondere im Gegenverkehr, sich zu melden.

Bad Säckingen: Zeugensuche nach Unfall zwischen Auto und Moped

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntag, 17. Juli, gegen 18.10 Uhr, in der Alten Basler Straße Bad Säckingen zwischen einem Auto und einem Moped ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 39-jähriger Skoda-Fahrer nach rechts auf einen Gaststättenparkplatz einfahren. Hierzu holte er nach links aus.

Der folgende 42-jährige Moped-Fahrer zog rechts vorbei. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich. Dabei wurde ein auf dem Moped mitfahrendes Kleinkind leicht am Bein verletzt. Das Kind wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Beim Autofahrer wurde bei einer Alkoholüberprüfung rund 0,5 Promille gemessen, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Laut Polizei entstand Sachschaden hauptsächlich am Auto in Höhe von 2000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761/93 40).

Bad Säckingen: Fahrradfahrer wird bei Sturz leicht verletzt

Ein Fahrradfahrer hat sich am Freitagmittag, 15. Juli, an der Kreuzung Giessen-/Schulhausstraße in Bad Säckingen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie die Polizei schreibt, hatte der 51-jähirge Fahrradfahrer gegen 14.15 Uhr ein nach links blinkendes Auto rechts passiert.

In diesem Moment bog der 41-jährige Autofahrer allerdings nach rechts ab und touchierte den Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst versorgt. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen.

Murg: Motorradfahrer streift entgegenkommenden Auto und verletzt sich bei Sturz

Ein Motorrad und ein Auto haben sich am Samstagabend, 16. Juli, gegen 20.30 Uhr, auf der L 151 zwischen Niederhof und Oberhof gestreift. Der 21-jährige Motorradfahrer verletzte sich dabei und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, dürfte der Motorradfahrer zu weit nach links geraten sein und touchierte dabei das entgegenkommenden Auto eines 35-Jährigen.

Daraufhin kam der Motorradfahrer in einer angrenzenden Grünfläche zu Fall. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde beim Motorradfahrer eine Blutprobe erhoben, berichtet die Polizei weiter. Das Motorrad wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Am Motorrad war kein Kennzeichen angebracht, es war nicht zugelassen. Am Auto wurden der Außenspiegel und die Fahrertüre beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro liegen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

Murg: Jugendlicher stürzt mit Fahrrad schwer – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Jugendlicher ist in der Nacht zum Samstag, 15. Juli, ist in Murg-Hänner mit dem Fahrrad schwer gestürzt. Laut Polizei war der 17-jährige gegen 1 Uhr auf einer abschüssigen Strecke an einem Stein hängen geblieben, den er offenbar versucht hatte, zu überspringen. Er prallte gegen eine Mauer und war zunächst ohne Bewusstsein.

Die Leitstelle alarmierte zudem auch einen Rettungshubschrauber. Zwischenzeitlich war der Verletzte aber wieder ansprechbar. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe erhoben.

Albbruck: Rollerfahrer und Sozius verletzten sich bei Verkehrsunfall

Ein 40-Jähriger Motorrollerfahrer und sein elfjähriger Mitfahrer haben sich am Samstagmittag, 16. Juli, bei einem Verkehrsunfall in Albbruck verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Rollerfahrer gegen 16.45 Uhr an der Einmündung der Straße Zelgle mit einem von rechts einfahrenden, vorfahrtsberechtigten Auto einer 38-Jährigen zusammengestoßen.

Die beiden Verletzten kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Notarzt wurde per Rettungshubschrauber an den Unfallort gebracht. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Den entstandene Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 3000 Euro an.