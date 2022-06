von SK

Wallbach: Schwelbrand auf der Kompostieranlage in Wallbach

Auf der Kompostieranlage in Wallbach ist es am Dienstag, 28. Juni, gegen 1 Uhr zu einem Schwelbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stellte ein Anwohner und Feuerwehrmann der Feldstraße eine erhebliche Rauchbelästigung fest und informierte die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr.

Diese rückten an und fanden eine kleinere Flammenbildung auf einer Fläche von rund vier Quadratmetern vor, welche gelöscht wurde. Ein Sachschaden entstand laut Polizei nicht. Eine Gefahr für den direkt angrenzenden Wald habe nicht bestanden. Die Feuerwehr Wallbach war mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

Rheinfelden: Rollerfahrer stürzt wegen Gegenstand auf Fahrbahn

Schwer verletzt wurde ein Rollerfahrer am Montag, 27. Juni, als er wegen eines Gegenstandes auf der Straße gestürzt war. Laut Polizei fuhr der 30-jährige Mann gegen 6.50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad-Roller in Karsau die Langentalstraße von der Karsauer Straße kommend, als er nach einer Rechtskurve wohl einem auf der Fahrbahn liegenden kleinen Gegenstand ausweichen musste.

Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Roller beträgt laut Polizei etwa 1.500 Euro.

Zell im Wiesental: Unbekannte brechen ins Sportheim ein

Unbekannte sind von Samstag, 25. Juni, bis Montagmorgen, 27. Juni, in das Sportheim im Sportpark Bühl eingebrochen. Dafür schlugen sie laut Polizei vermutlich mit einer Bank eine Scheibe. Das Sportheim, der Heizungskeller sowie eine Garage wurden durchsucht. Aufgrund fehlender Wertgegenstände wurde augenscheinlich nichts gestohlen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro.

Schopfheim: Papiertonne brennt in Tiefgarage

Der Feuerwehr wurde am Dienstag, 28. Juni, gegen 1.10 Uhr eine brennende Papiertonne gemeldet, welche von Anwohnern schon aus der Tiefgarage „Schärers Au“ hinausgezogen wurde. Wie die Polizei mitteilt, stand die Blaue Tonne zuvor in der Hauptstraße zur Leerung bereit und wurde wohl von einem Unbekannten in die öffentliche Tiefgarage geschoben.

Dort wurde die Tonne neben einem Fahrzeug abgestellt und Papier/Karton darin entzündet. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Anwohner konnte laut Polizei Schlimmeres verhindert werden. Diese zogen die zweirädrige Papiertonne aus der Tiefgarage hinaus und schüttenden den brennenden Inhalt auf die Straße. Die Feuerwehr musste nur noch Nachlöscharbeiten erledigen. Die Polizei hat wegen dem Verdacht der Brandstiftung die Ermittlungen aufgenommen.