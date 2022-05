von sk

Auch auf einem Mittelalterfestival gelten moderne Gesetze: Ein aggressiver Festbesucher musste am Samstagabend, 30. April, in Bad Säckingen in Gewahrsam genommen werden. Gegen 22.20 Uhr hatte der bei dieser Veranstaltung tätige Sicherheitsdienst die Polizei verständigt. Der 27-jährige soll randaliert haben. Gegenüber der Polizei verweigerte der deutlich alkoholisierte Mann die Nennung seiner Personalien. Er wurde beleidigend und drohte den Einsatzkräften. Unter Zwang wurde er in Gewahrsam genommen. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Gegen einen unbeteiligten 25-jährigen Mann, der sich über die polizeilichen Maßnahmen lautstark beschwerte, wurde ein Platzverweis ausgesprochen und durchgesetzt.

Feuerwehr rückt zwei Mal aus

Zwei Mal rückten am Wochenende Rettungskräfte in Wehr zu vermeintlichen Brandgeschehen aus. Am Samstag, 30. April, gegen 16.30 Uhr, hatte die Brandmeldeanlage in einer Unterkunft ausgelöst. Der Küchenbereich war stark verqualmt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Ein Feuer gab es nicht. Auf eine Essenzubereitung dürfte die Rauchentwicklung zurückzuführen gewesen sein. Am Sonntagabend, 1. Mai, gegen 23.40 Uhr, wurde die Rettungskräfte zum zweiten Mal wegen eines ausgelösten Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. In der betroffenen Wohnung konnte eine Person entdeckt werden, die allerdings nicht reagierte. Die Einsatzkräfte drangen ein und konnten den tief schlafenden Wohnungsinhaber letztlich wecken. Er hatte sich nach einem feucht fröhlichen Ausflug noch Nudeln abgekocht und war hierüber eingeschlafen.

Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitagmittag, 29. April, kam es in Laufenburg zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten. Einer der Fahrer wollte die Unfallstelle verlassen und musste von der Polizei daran gehindert werden. Gegen 14.15 Uhr war ein 45-jähriger Citroen-Fahrer in der Waldshuter Straße einem abbiegenden und abbremsenden VW aufgefahren. Der Citroen- und der VW-Fahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen dürften Totalschäden entstanden sein. Der Citroen-Fahrer zeigte körperliche Auffälligkeiten, die auf eine mutmaßliche Einschränkung seiner Fahrtüchtigkeit hindeuteten. Als er zu Fuß wegging, musste er unter Anwendung von Zwang von der Polizei wieder zurückgeholt werden. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763/9288-0) sucht Zeugen. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder zur Fahrweise des Citroen-Fahrers Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Karambolage mit geparkten Autos

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Freitag, 29. April, gegen 14.50 Uhr, zwei geparkte Autos in Wehr in der Seebodenstraße aufeinander geschoben. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von rund 17.000 Euro. Es besteht der Verdacht, dass der Autofahrer eingeschlafen und deshalb nach links gekommen war. Der Führerschein des Mannes war bereits am Vorabend wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt in Rheinfelden beschlagnahmt worden. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz.