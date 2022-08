von SK

Wehr: Einbruch auf der Zelg

Zwischen Montag, 1. August, und Sonntag, 7. August, wurde in ein Haus in der Hans-Thoma-Straße in Wehr eingebrochen worden. Über die Kellertüre verschafften sich der oder die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Haus. Bargeld und zwei Spielekonsolen wurden entwendet. Urlaubsbedingt war das Haus eine Woche lang nicht bewohnt. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bad Säckingen: Einbrecher kommt durch offene Balkontüre

Durch eine offene Balkontüre ist in der Nacht zum Sonntag, 07.08.2022, gegen Mitternacht, ein Unbekannter in eine Wohnung in der Straße Unter dem Dorf im Obersäckingen gelangt. Die noch wache Wohnungsinhaberin wurde durch den Taschenlampenschein auf den ungebetenen Gast aufmerksam, der sofort die Flucht ergriff. Der Tatverdächtige wird als 180 cm groß, mit kräftiger Körperstatur und kurzen Haaren beschrieben. Er hatte ein braunes T-Shirt an. Gestohlen wurde nichts. Die Balkontüre der Erdgeschosswohnung stand zum Lüften offen. Der Rollladen war nur halb heruntergelassen.

Laufenburg: Kaffeemaschine als Diebesgut

Ein Bäckereiwagen im Laufenpark ist in der Nacht auf Sonntag, 7. August, aufgebrochen worden. Aus dem Wagen wurde ein Kaffeevollautomat und Kaffeezubehör entwendet. Die Tatzeit lag genau zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntagfrüh, 3 Uhr. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763/92880) ermittelt.