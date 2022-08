von sk

Einen Schreckmoment erlebte ein Autofahrer am Montagabend in Bad Säckingen, als er gegen 22.20 Uhr die Rheinuferstraße befuhr. Der 45 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes unterwegs in Richtung Jurastraße. Plötzlich stürzte ein am Straßenrand stehender Baum während der Fahrt auf seine Motorhaube und das Dach. Der 45-Jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Feuerwehr Bad Säckingen kam mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann vor Ort und räumte die Unfallstelle.

Frontalzusammenstoß in Murg

Die Harpolinger Straße befuhr am Montag, 22. August, gegen 15.50 Uhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Citroen bergwärts von Murg kommend in Richtung Harpolingen. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam ihm auf der schmalen Fahrbahn eine 32 Jahre alte Hyundai-Fahrerin entgegen. Im Kurvenbereich kam es dann zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Hyundai wurde gegen die Leitplanke und der Citroen gegen die Felswand geschleudert. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge sowie die 67 und 61 Jahre alten Mitfahrerinnen im Hyundai wurde leicht verletzt. Alle wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Murg war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Harpolinger Straße musste bis kurz vor 18 Uhr voll gesperrt werden. Am Citroen entstand Sachschaden von rund 4000 Euro, am Hyundai 6000 Euro und an der Leitplanke rund 800 Euro.