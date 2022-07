von sk

Gerade noch rechtzeitig ist am Freitagabend, 1. Juli, ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in einem Ortsteil von Görwihl entdeckt worden. Ein aufmerksamer Nachbar hatte gegen 20.30 Uhr Rauch aus der derzeit renovierten und unbewohnten Wohnung bemerkt. Zusammen mit einem Hausbewohner konnte das Feuer gelöscht werden. Kartons auf dem eingeschalteten Herd hatten gebrannt. Durch das Feuer wurde der neue Herd beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Görwihl übernommen.

Todtmoos: Schwerer Motorradunfall im Wehratal

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag, 3. Juli, gegen 16.30 Uhr, auf der L 148 bei Todtmoos mit einer Felswand kollidiert und hat sich schwer verletzt. Der 32-jährige Mann war eingangs des Wehratals in einer Kurve von der Straße geraten und gegen die angrenzende Böschung und Felswand geprallt. Er verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungswagen in eine Schweizer Klinik. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Auf etwa 3000 Euro dürfte sich der Schaden belaufen. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Görwihl: 38-jähriger Biker rutscht gegen Leitplanke

Am Freitagmittag, 1. Juli, gegen 15.30 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der K 6546 zwischen Görwihl und Tiefenstein mit einer Leitplanke kollidiert und hat sich leicht verletzt. Der 38-jährige war in einer Kurve zu Fall gekommen und rutschte mitsamt seiner Maschine gegen eine Leitplanke. Durch den Aufprall wurde das Motorrad in zwei Teile gerissen. Der Fahrer überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Er wurde ambulant in einem nahen Krankenhaus versorgt. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei knapp 10.000 Euro. Die Feuerwehr Görwihl unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen und reinigte die Straße.

Bad Säckingen: Spiegelstreifer zwischen einem Wohnmobil und Lastwagen

Am Samstag, 2 Juli, gegen 15 Uhr, haben sich die Außenspiegel eines Wohnmobils und eines Lkws auf der L 152 zwischen Bad Säckingen und Rippolingen gestreift. Nach dem Streifvorgang hielt der 41 Jahre Lkw-Fahrer an, das Wohnmobil dürfte in Richtung Bad Säckingen davongefahren sein. Der Sachschaden am Lkw-Spiegel liegt bei etwa 500 Euro. Da sich hinter den Beteiligten weitere Fahrzeuge befanden, hofft das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761/934-0) auf Zeugenhinweise zum Wohnmobil.