Görwihl: Senior fährt gegen Lieferwagen und Strommast

Ein Auto ist am Freitagmittag, 11. November, in Görwihl unkontrolliert zunächst gegen einen Lieferwagen, dann gegen einen Stein und zuletzt gegen einen Strommast geprallt, bevor es zum Stillstand kam. Der 84-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Gegen 16.15 Uhr hatte der Senior beim Ausfahren von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zwei Mal den einfahrenden Lieferwagen eines 66-jährigen Mannes gerammt. Danach fuhr das Auto unkontrolliert weiter, prallte gegen einen Stein und schließlich noch gegen einen Strommast, wo der Wagen zum Stehen kam. Die beiden verletzten Insassen wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Neben bodengebundenen Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Insgesamt wurde ein Sachschaden von rund 25.000 Euro verursacht.

Bad Säckingen: Alkoholisierter Mann attackiert Rettungswagen

Ein mutmaßlich alkoholisierter Mann hat am Samstagabend, 12. November, in Bad Säckingen einen Rettungswagen attackiert. Gegen 20.30 Uhr hatte der 33-jährige auf der Straße halbnackt herumgeschrien und randaliert. Er soll gegen den wegen ihm gerufenen Rettungswagen getreten und eine Flasche dagegen geworfen haben. Die Besatzung hatte sich vorsorglich eingeschlossen. Die eingetroffenen Polizeistreifen konnte den Mann beruhigen und in Gewahrsam nehmen. Ein Alcomtatentest ergab rund 1,2 Promille. Der Mann will von Dritten zuvor angegriffen worden sein und wies auch leichte Verletzungen auf. Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Laufenburg: Polizei sucht Zeugen eines Park-Unfalls

Am Samstagmorgen, 12. November, zwischen 11 Uhr und 11 Uhr, hat in Laufenburg ein unbekanntes Fahrzeug eine Parkflächeneinfassung beschädigt. Auf dem Parkplatz einer Bank in der Straße Brunnenmatt war das Fahrzeug vermutlich beim Einparken gegen die Einfassung der Parkfläche gestoßen und hatte dabei mehrere Betonstehlen demoliert. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Der Verursacher ist unbekannt. Personen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, zu melden.

Görwihl: Kupferdach von Informationstafel gestohlen

Im Verlauf der vergangenen Wochen (7. bis 14. Nopvember) ist das Kupferblechdach der Touristinformationstafel bei der Sägmooshütte an der Wührstraße in Görwihl gestohlen worden. Das etwa zwei Quadratmeter große Satteldächle wurde abmontiert. Die Instandsetzungskosten dürften bei rund 1000 Euro liegen, der Materialwert des entwendeten Metalls bei etwa 100 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Görwihl, Telefon 07764/932998-0.