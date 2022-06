von SK

Grenzach-Wyhlen: Vorfall in der Hasenrichte

Was da wohl schwelt zwischen den beiden? Eine 52-Jährige hat laut Mitteilung der Polizei am Dienstag, 28. Juni, gegen 7.30 Uhr, in Grenzach-Wyhlen einer 29-jährigen Bekannten durch das offene Autofenster mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die 29-Jährige soll in der parallel zur B34 verlaufenden Straße Hasenrichte in ihrem Auto gesessen sein. Die Bekannte sei an die Fahrertür herangetreten und habe ihr mit der Faust durchs offene Autofenster gleich mehrfach ins Gesicht geschlagen und dabei sehr laut geschrien.

Die Polizei hofft, dass der Vorfall aufgrund des Geschreis nicht unbemerkt geblieben ist. Sie sucht Zeugen, die sich beim Polizeiposten Grenzach-Wyhlen melden können, unter Telefon 07624/98900 (24 Stunden besetzt).

Schopfheim: Dieb klaut E-Bike

E-Bikes sind mitunter sehr teuer. Das wissen wohl auch Diebe. Einem 57-jährigen Mountainbiker ist am Dienstagnachmittag, 28. Juni, in der Schwarzwaldstraße in Schopfheim laut Polizeibericht ein solches, wertvolles Zweirad mit Elektroantrieb geklaut worden.

Der Fahrradfahrer soll gegen 16.40 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs in der Wiechser Straße sich eine kleine Pause gegönnt haben. Wenige Meter von seinem E-Mountainbike habe er sich auf die Grünfläche gesetzt. Diesen kurzen Moment habe ein Unbekannter genutzt. Er sei auf das Fahrrad, das am Baum gelehnt habe, gestiegen und in Richtung Krankenhaus davongefahren.

Laut Polizeiangaben handelt es sich um ein schwarzes E-Mountainbike der Marke BH. Der Diebstahlschaden soll bei rund 4400 Euro liegen.

Grenzach-Wyhlen: Einbrüche in Vereinsheime

Wie die Polizei mitteilt, häufen sich im Landkreis Lörrach die Einbrüche in Vereinsheime. Zuletzt sind laut Mitteilung Unbekannte in der Nacht auf den Mittwoch, 29. Juni, in Grenzach in zwei Vereinsheime eingebrochen: Beim Tennis- und Fußballclub.

Beim Tennisclub im Gmeiniweg sollen die Täter die Eingangstür zur Gaststätte und eine Tür zum Lagerraum aufgebrochen haben. Beim Fußballverein in der Rheinallee sei die Tür eines Doppelcontainers mit einem Hubwagen brachial aufgebrochen worden.

Was die Unbekannten geklaut haben, darüber ist der Polizei noch nichts bekannt. Sie kann auch den entstandenen Sachschaden bisher nicht beziffern.

Weil es im Landkreis zu einer Häufung von Vereinsheimeinbrüchen kommt, vermutet die Polizei, dass die Unbekannten mit einem Fahrzeug unterwegs sein könnten.

Wer etwas gesehen oder gehört hat, kann sich beim Polizeiposten Grenzach-Wyhlen melden, unter Telefon 07624/98900 (24 Stunden besetzt).