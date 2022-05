von sk

Von einem Mitschüler wurde am Mittwoch, 4. Mai gegen 14 ein 15 Jahre alter Junge an der Bushaltestelle am Gloria-Theater auf den Boden geworfen und getreten. Der Mitschüler versuchte den 15-Jährigen in den Schwitzkasten zu nehmen und ihn zu schlagen. Als ihm dies nicht gelang, warf er diesen zu Boden und trat nach dem Jugendlichen. Der 15-Jährige hatte deutliche Kratzspuren am Oberarm und sein T-Shirt wurde zerrissen. Rund 50 weitere Jugendliche waren zu diesem Zeitpunkt an der Bushaltestelle am Gloria-Theater. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761/9340) bittet Zeugen, welche die Auseinandersetzung gesehen haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Transporter mit Stein zerkratzt

Ihren Transporter stellte am Mittwoch, 4. Mai gegen 14.30 Uhr eine 46 Jahre alte Frau in der Hotzenwaldstraße ab. Als sie gegen 17 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kehrte war dieser auf der Frontscheibe, an beiden Seitenscheiben, am Seitenspiegel und am Lack zerkratzt. Neben dem Fahrzeug lag ein Pflasterstein, welcher aus dem nebenliegendem Sandkasten stammt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Kratzer mit dem Stein verursacht wurden. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761/9340) bittet um Zeugenhinweise.