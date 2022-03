von sk

Unbekannte sind mit einem nicht zugelassenen VW Golf in der Nacht zum Sonntag in Todtmoos verunglückt. Gegen 3.25 Uhr war der Golf in der Wehrer Landstraße von der Fahrbahn geschleudert und mit einer Leitplanke kollidiert. Mindestens vier Personen entfernten daraufhin die angebrachten Kennzeichen und flüchteten in einem weißen Kleinwagen, möglicherweise einem Nissan Micra, mit Lörracher Kennzeichen von der Unfallstelle. Wie sich herausstellte, war der blaue VW Golf weder zugelassen noch versichert. Das Auto wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Mutmaßlicher Ladendieb beleidigt Polizeistreife

In Bad Säckingen hat am Samstagmittag ein mutmaßlicher Ladendieb eine Polizeistreife lautstark beleidigt. Gegen 16 Uhr war der alkoholisierte 24-Jährige in der Habsburger Straße einer Kontrolle unterzogen worden. Auf ihn passte die Personenbeschreibung eines Tatverdächtigen, der zuvor in einem Einkaufsmarkt Waren entwendet hatte und geflüchtet war. Die Ermittlungen dauern an.

Mann bricht in Gartenhütte ein

Auf frischer Tat ist am Samstagabend am Kläranlagenweg in Bad Säckingen ein Mann bei einem mutmaßlichen Einbruch in eine Gartenhütte ertappt worden. Gegen 23.20 Uhr waren Zeugen aufgrund dumpfer Schläge auf den Einbruch aufmerksam geworden. Sie konnten einen 28-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte dieser die Türe zur Hütte mit Körpergewalt auf gerammt haben. Er äußerte zu seiner Motivlage, einen Schlafplatz gesucht zu haben. Es entstand nur geringer Sachschaden.