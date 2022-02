von sk

Schwere Verletzungen an den Händen hat ein 21-jähriger Mann am Montagabend, 21. Februar, bei einer Streitigkeit in einer Unterkunft in Bad Säckingen erlitten. Gegen 22 Uhr war der Verletzte mit einem anderen, 31-jährigen Bewohner zunächst verbal in Streit geraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand klopfte der Jüngere dann von außen gegen das Zimmerfenster seines Kontrahenten, der daraufhin zumindest einen Tisch in die Scheibe geworfen haben soll. Durch das splitternde Glas zog sich der Jüngere schwere Verletzungen an den Händen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen und dort operiert. Außerdem soll der Ältere zwei Messer in Richtung des Jüngeren gerichtet haben. Dieser wurde von den Einsatzkräften vor Ort vorläufig festgenommen, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

Zimmerbrand: Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Am Montagmorgen, 21. Februar, kam es in Wehr in einem Einfamilienhause zu einem Zimmerbrand. Gegen 8.30 Uhr war der 64 Jahre alte Bewohner auf Rauch aus dem Wohnzimmer aufmerksam geworden. Als er nachsah, erkannte er einen brennenden Boden. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Das Wohnzimmer wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 100.000 Euro. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeiposten Wehr geführt.

Kollision mit einem Lastwagen

Am Montag, 21. Februar, gegen 13.15 Uhr, sind ein Lkw und ein Pkw auf der L 151 zwischen Herrischried und Todtmoos kollidiert. Die 32 Jahre alte Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der 35-jährige Lkw-Fahrer war zuvor auf der winterglatten Straße in einer scharfen Kurve ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der Lkw mit dem entgegenkommenden Pkw der Frau zusammen. Der Sachschaden am Lkw liegt bei mehreren tausend Euro. Am Auto dürfte Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstanden sein.