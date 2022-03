von sk

Zu einem Flächenbrand auf dem Gelände des Flugplatzes Hütten kam es am Donnerstag, 10. März, gegen 13.30 Uhr. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine Fläche von etwa 250 Quadratmeter war betroffen. Das Feuer dürfte von einer dortigen Feuerstelle ausgegangen sein. Wer diese befeuert hatte, ist unbekannt. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340.

Unfallflucht vor Arztpraxis

Am Dienstag, 8. März, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, ist ein abgestellter VW Touran auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Basler Straße in Bad Säckingen beschädigt worden. Von einem unbekannten Fahrzeug wurde der VW am vorderen linken Kotflügel touchiert. Der Verursacher entfernte sich unerkannt und hinterließ einen Sachschaden von rund 1500 Euro am VW. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Laufenburg, Telefon 07763/92880.