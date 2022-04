von sk

In Steinen bat am Montag gegen 11.35 Uhr ein Vater um die Hilfe der Feuerwehr. Er stehe auf einem Parkplatz an der Kirchstraße vor seinem Pkw und könne ihn nicht mehr öffnen. Im Fahrzeug würden sich seine 14 Monate alte Tochter sowie auch der Fahrzeugschlüssel befinden. Aus unbekannten Gründen habe das Fahrzeug sich selbst verriegelt. Nach Rücksprache mit dem Vater schlug die Feuerwehr die Scheibe der Fahrertür ein. Danach konnte der Vater seine 14 Monate alte Tochter unversehrt wieder in Obhut nehmen.

Zehnjährige Radfahrerin im Kreisverkehr angefahren

In Schopfheim wurde eine zehnjährige Radfahrerin bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 7.30 Uhr kollidierte laut Polizei eine 25-jährige Autofahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Haupt-/Blasi-/Kürnberger Straße mit einer vorfahrtsberechtigten zehnjährigen Radfahrerin, die dabei stürzte. Der Rettungsdienst versorgte vor Ort das leicht verletzte Mädchen. Im Anschluss wurde es von seinen Eltern an der Unfallstelle abgeholt um mit ihr einen Arzt aufzusuchen.

Unbekannte entwenden Tresor aus Pflegeheim

Aus dem Büro eines Pflegeheims in Weil am Rhein entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag Dienstag einen größeren Tresor. Um in das Büro zu gelangen hebelten die Unbekannten zwei Fenster von zwei verschiedenen Büroräumlichkeiten auf. Aus einem Büro wurde der Tresor mitgenommen, welcher nach Sachlage durch das Fenster abtransportiert wurde. Im Tresor sollen sich Bargeld und Dokumente befunden haben. Der Diebstahlschaden sowie auch die Höhe des Sachschadens sind hier noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein erhofft sich Hinweise von Zeugen, da sich das Pflegeheim in einem Wohngebiet befindet. Der Abtransport des Tresores dürfte nicht geräuschlos vonstatten gegangen sein. Zudem könnte zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein. Das Polizeirevier nimmt die Hinweise unter 07621/9797-0 entgegen.