von Jürgen Scharf

„Wir haben es geschafft, sind am Ende der Saison angekommen!“, jubilierte beim Abschlusskonzert der Säckinger Kammermusik-Abende (SKA) Kulturreferentin Christine Stanzel. Gleich zwei Mal nahmen am Sonntag das Mannheim Brass Quintett und Moderator Juri Tetzlaff die insgesamt über 200 Zuhörer mit auf eine Reise über den großen Teich nach Amerika.

Das Programm mit der konzertanten „West Side Story“ war ein Volltreffer. Mit den Mannheimern gastierte ein einschlägig routiniertes Blechbläserensemble und mit Tetzlaff ein gewiefter Erzähler, der wieder durchs Programm führte, und längst gern gesehener Stammgast auf der Kursaalbühne ist. Als Sprecher hat er Bernsteins Story mit eigenen Worten erzählt, durchaus kindgerecht am frühen Nachmittag (“Es knallt. Es funkt. Es raucht“), und neu mit einem Happy End interpretiert: die Romeo- und Julia-Geschichte einmal nicht so traurig wie sonst, dafür als Bandenkrieg mit rauchenden Colts. Dazu die eingängige Musik von Leonard Bernstein, mit ihrer Ohrwurm-Qualität (Maria, Tonight, America).

Das Brass Quintett bringt für diese coole jazzige Musik das richtige Händchen mit; allerdings war beim frühen Konzertzeitpunkt die Intonation nicht immer so, wie man sich das bei diesem maßgeschneiderten Arrangement populärer Musicalsongs erträumt hatte.

Dass die Mannheimer „Schwermetaller“ dann aber nach der „Sollbruchstelle“ doch schnell die technischen Grenzen des Instruments überwunden haben und die ansatztechnischen Schwierigkeiten bei dem einen oder anderen schwergewichtigen Instrument wie „weggeblasen“ waren, zeigte sich gleich im anschließenden Konzertteil (für Erwachsene) mit einer exzellenten Qualität des Ensemblespiels.

Astor Piazzollas drei Tango-Stücke aus der „Serie del Angel“ lassen sofort aufhorchen. In dieser Theatermusik geht es um einen Engel in Menschengestalt, der in eine Messerstecherei gerät. Da war sie dann, die tonliche Brillanz, die souveräne Technik und das rhythmisch vibrierende Spiel dieses Brass-Ensembles.

Präzision, Inspiration und Gespür für die unterschiedlichen Temperamente der Stücke ließen hier – wie bei einem Galopp aus der Prärie (aus dem Tanzzyklus „Rounds and Dances“ des Amerikaners Jan Bach) und Gershwins swingender „Funny Face“-Ouvertüre – keinen Wunsch mehr offen. Das war dann hinreißend gespielt und ein wirkliches virtuoses Blechvergnügen, schmissig, salopp, gute Laune verbreitend. Bei dieser kleinen Bläsergala machte Juri Tetzlaff die Conférence. Es gab mehr Musik und weniger Moderation. Man hörte und staunte: So klingt Bläserkür, sauber und perfekt geblasen!