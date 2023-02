Agentur für Arbeit Lörrach, AOK Hochrhein-Bodensee, Barmer, Bayer Standort Gernzach, Bundespolizei, Bundeswehr – Karriereberatung der Bundeswehr Lörrach, Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V., Caritasverband Hochrhein, Debeka, Deutsche Bank AG, Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach, dm Drogerie, Engel Kältetechnik, Evonik Operations GmbH, Fachschule für Pflege am Klinikum Hochrhein, Finanzamt Waldshut-Tiengen, Kownatzki Premium Gears GmbH, Franke GmbH und Franke Foodservice Systems GmbH, Freudenberg FST GmbH, Gemeinnützige Physiotherapieschule Bad Säckingen GmbH und Ergotherapieschule, Gewerbeschule Rheinfelden, Grieshaber Logistics Group AG, Handwerkskammer Konstanz, Hauptzollamt Singen, HBL gGmbH, Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, Informationszentrum Zahn- und Mundgesundheit, ISBA – Internationale Studien- und Berufsakademie Studienort Freiburg, KPG – Kownatzki Premium Gears GmbH, Landespolizei Baden-Württemberg, Landratsamt Waldshut, Lidl Vertriebs-GembH und Co., Lovisi Versicherungsmakler GmbH, Maler- und Lackierinnung Hochrhein, Maryan Beachweaer Group GmbH, May GmbH, Morath GmbH, Otto Suhner GmbH, Pro Optik, Rechtsanwaltskammer Freiburg, Restaurant Rheinperle, Schäuble Regenerative Energiesysteme GmbH, Schleith GmbH, Baugesellschaft, Schluchseewerk AG, Schmidts Märkte GmbH, Schreinerinnung Waldshut, Seipp Wohnen GmbH, Sparkasse Hochrhein, St. Josefshaus Herten Betriebs-gGmbH, Stadt Bad Säckingen, Stadtwerke Bad Säckingen GmbH,Steuerberaterkammer Südbaden, Taniobis Smelting GmbH & Co.KG, Testo SE & Co. KGaA, Toom Baumarkt GmbH, Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH und Co. KG, Volksbank Rhein-Wehra.

„Wir bieten hier alle Möglichkeiten, Einblicke in die Arbeitswelt zu erhalten“, sind sich die Schulleiter einig. Am Berufsinformationstag öffnen die Hauswirtschaftlichen Schulen, die Gewerbeschule und die Rudolf-Eberle Schule Bad Säckingen ihre Türen, informieren über ihr Bildungsangebot und beraten Bewerber. An allen drei Schulen finden die Besucher Infostände der insgesamt 59 Aussteller aus sämtlichen Berufssparten.

So bietet sich auch nach einer Berufsausbildung die Möglichkeit eines Studiums, aufgebaut auf dem Ausbildungsberuf. „Hier bieten sich so viele Möglichkeiten“, weiß Raphael Schopp. Nicht selten wird zum Beispiel der Beruf eines Schreiners oder Zimmermanns erlernt und danach ein Architektur- oder Ingenieurstudium begonnen.

Bad Säckingen – Zum ersten Mal nach zwei Jahren, gibt es in den beruflichen Schulen in Bad Säckingen wieder einen Berufsinformationstag (BIT). Mit rund 60 Teilnehmern ist die Berufsmesse fast wieder auf dem Teilnehmerniveau von vor Corona. Am Samstag, 4. Februar, ist es wieder soweit. Von 9.30 bis 13 Uhr erhalten die Abschlussschüler vielfältige Möglichkeiten und Informationen für die berufliche Zukunft.

Schule, Ausbildung oder Studium? Die beruflichen Möglichkeiten sind für Abschlussschüler so groß wie nie. Und ebenso umfangreich sind die Informationen dazu. „Die Möglichkeiten sind vielen jungen Leuten unbekannt“, weiß Carsten Schnell, Leiter der Hauswirtschaftsschule.

Gemeinsam mit seinen Kollegen Raphael Schopp von der Gewerbeschule und Erika Breiling von der Rudolf-Eberle-Schule, möchte der Schulleiter deshalb die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen, Behörden, Kammern, Handwerksbetrieben, Hochschulen oder Schulen mit allen Facetten vorstellen und damit auch gleich die passenden Firmen dazu. „Beim Berufsinformationstag kann man sich voll umfänglich informieren und erhält Unterstützung bei den Anmeldungen“, so Carsten Schnell weiter. Aber auch Praktikumsplätze werden vermittelt und im besten Fall auch gleich eine Ausbildungsstelle.

Neben den Berufen verschiedener Sparten, stellen die drei beruflichen Schulen auch ihr weiterführendes Bildungsprogramm vor. „Wir sind als Berufsschule für Auszubildende in kaufmännischen, gewerblichen und hauswirtschaftlichen Ausbildungsberufen nicht nur dualer Partner der Betriebe, sondern bieten auch Bildungsgänge für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Hauptschulabschluss sowie mit einem mittleren Bildungsabschluss an“, so der Schulleiter, Carsten Schnell. „Die Lehrer werden an dem Samstag alle anwesend sein und informieren“, verspricht Erika Breiling.

Gleichzeitig kann der Computerraum der Schule für die Online-Bewerbungen im BewO genutzt werden. „Bis 1. März müssen die Bewerbungen gemacht sein“, macht Erika Breiling aufmerksam. Denn nur so ist gewährleistet, dass die Schüler ihren Platz in der Schule ihrer Wahl erhalten. Ein weiterer Anmeldetag findet am folgenden Montag, 6. Februar, in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr statt.

„Dann werden aber nur noch Anmeldungen entgegen genommen“, so Raphael Schopp von der Gewerbeschule Bad Säckingen.