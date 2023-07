„Wir sind immer noch da“, freut sich die neue Vorsitzende Lilia Heyn. Der Verein „Helfer mit Herz“ ist ein kleiner, feiner Verein, der und sich um die Menschen kümmert, die ganz unten sind. Menschen, die auf der Straße leben, die Obdachlosen und Bedürftigen. Der Verein versorget mit warmem Essen und Backwaren und hat immer ein offenes Ohr.

In der Hauptversammlung im Jugendhaus standen neben Teilwahlen des Vorstands und Satzungsänderungen auch das Thema Vereinsheim und neue Helfer im Team im Mittelpunkt. Wenn sie ein Vereinsheim hätten, könnten sie dort das Essen ausgeben und bräuchten keine Fahrer mehr, erklärte ein Mitglied zu den Vorteilen, die ein Vereinsheim mit sich brächten. Der Verein ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Ort, und auch mehr Helfer und Fahrer werden dringend für die Bäckertour und den Samstagstand gebraucht. „Die Helfer werden von uns eingelernt und bekommen auch einen Ansprechpartner. Einmal im Monat helfen würde reichen, wenn es mehrere Leute sind“, sagte Lilia Heyn. Am Samstags ist der Verein mit einem Stand am Bahnhofsvorplatz und gibt ein warmes Mittagessen aus, das von einem der Helfer vorbereitet wird. Auch werden Lebensmittel abgegeben. Mittwochs gibt es Backwaren von der Bäckerei Pfeiffer.

Bei den Vorstandswahlen stand stellte Sabrina Steuck ihr Amt als Vorsitzende zur Verfügung, bleibt aber Beisitzern. Neue Vorsitzende wurde Lilia Heyn. „Du bist unsere Streetworkerin des Herzens“, würdigte Heyn ihre Vorgängerin. Zweite Vorsitzende bleibt Nadine Klopcke, Julia Kohler ist weiter Schriftführerin. Beisitzer sind Nelly Künze und Oliver Nieleck. Eine der Satzungsänderungen bezog sich darauf, dass die Notunterkünfte in Waldshut nicht mehr betreut werden können, nur noch die in Bad Säckingen. Im Notfall seien sie aber erreichbar. „Wir sind ein sehr junger Verein, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, schön, dass es euch gibt“, schloss die Vorsitzende die Hauptversammlung.