Nach einer Branddrohung in der Kolpingstraße Bad Säckingen rückten Polizei und Feuerwehr aus. Gefahr offenbar gebannt.

In der Kolpingstraße in Bad Säckingen hat heute Vormittag eine Person gedroht, die eigene Wohnung anzuzünden. Die Bad Säckingen ist aktuell im Einsatz und hat die Person bereits in Gewahrsam genommen, wie Polizeisprecher Matthias Albicker auf