von Susanne Eschbach

Wer in diesem Jahr seinen Abschluss macht und eine weiterführende berufliche Schule besuchen möchte, kann sich ab sofort bewerben. Das Bewerbungsverfahren Online (BewO) ist bis 8. März freigeschaltet.

Mit diesem zentralen Bewerbungsverfahren haben die Schüler, die eine der berufsbildenden Schulen wie die Rudolf-Eberle-Schule, die Hauswirtschaftlichen Schulen besuchen möchten, die Möglichkeit zu erfahren, wo noch Kapazitäten vorhanden sind und müssen sich deshalb nicht mehr an mehreren Schulen gleichzeitig anmelden.

Für die Schulen sei das Verfahren hilfreich, weil es so einen besseren Überblick über die Schülerzahlen gebe. Allerdings gilt BewO nicht für alle Schularten. Unter anderem sind die zweijährigen Berufsfachschulen und die Ausbildungsvorbereitung von dem Online-Bewerbungsverfahren ausgeschlossen.

Für diese Schularten müssen die Anmeldeformulare von der jeweiligen Homepage heruntergeladen und die Bewerbungsunterlagen direkt in den Schulen abgegeben werden. „Wer die Anmeldeunterlagen für diese Schularten bis zum 8. März abgibt und die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, erhält bevorzugt einen Schulplatz für das kommende Schuljahr“, so Carsten Schnell, Schulleiter der Hauswirtschaftlichen Schulen.

Die Hauswirtschaftlichen Schulen und die Rudolf-Eberle-Schule haben bereits zwei Online-Informationsabende durchgeführt, bei denen Eltern oder Schulen ihre Fragen in Video-Konferenzen stellen konnten. „Aber gerade weil zum Online-Bewerbungsverfahren immer wieder Fragen auftauchen, stehen wir auch jetzt nach den Informationstagen, zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung“, erklärt Erika Breiling, die Leiterin der Rudolf-Eberle-Schule.

Außerdem wird es am Samstag, 6. Februar, einen Anmelde- und Beratungstag für Eltern und Schüler geben. Aufgrund von Corona beraten die Schulen telefonisch. „Wird ein weiteres Gespräch nötig, dann kann auch ein Termin in der Schule vereinbart werden“, so Breiling weiter.

Für den Zeitraum von 9.30 bis 13 Uhr können sich Eltern und Schüler vorab telefonisch in den Sekretariaten der beiden Schulen ein 15-minütiges Zeitfenster zuteilen lassen und ihre Telefonnummer hinterlassen. Am Beratungstag selbst werden sich die Lehrer der Schulen unter der genannten Telefonnummer melden und innerhalb des gesetzten Zeitfensters beraten.

Gleichzeitig werden die künftigen Schüler in ihrem Online-Bewerbungsverfahren unterstützt. Die Termine werden ab sofort unter der Telefonnummer 07761/56 09 50 (Sekretariat Rudolf-Eberle-Schule) oder unter Telefon 07761/56 09 60 (Sekretariat Hauswirtschaftliche Schulen) vergeben.