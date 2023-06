Er wollte „die Farben zum Singen bringen“. Das war das malerische Ziel von Jeffery Beardsall, der durch seine Frau auch familiäre Beziehungen zur Trompeterstadt hatte. „Mein Mann mochte Bad Säckingen sehr“, sagte Petra Beardsall, die Witwe, bei der Eröffnung der großen Retrospektive mit Arbeiten ihres Mannes am Freitagabend in der Villa Berberich.

Es ist ein „Farbrausch, in den man eintaucht“, beschrieb Kulturreferentin Christine Stanzel den ersten Eindruck, den man von den Bildern hat. Nordafrikanische Farbigkeit, die Muster eines Matisse, Spektralfarben und Volkskunst kämen hier zusammen. Wie sehr Beardsall in die Malerei einzudringen vermochte und das Gefühl für Farben und Pinseldynamik einbringen konnte, fällt sofort ins Auge. Es ist eine farbsatte Malerei auf Leinwand, die sich aus der reinen Abstraktion löst und gegenständliche Elemente einbaut.

Vor allem sind es Reiseimpressionen fremder Kulturen aus Nord- und Südamerika und Afrika. Das besondere Interesse des polyglotten Künstlers gehörte der Maya-Kultur. Man sieht auch einen großen Guatemala-Zyklus, in denen Beardsall ursprüngliche Motive aufgreift. Die Figuren und Bildzeichen verweisen auf die aztekische Hochkultur und erinnerten manche Kunstkenner an die figurative Malerei, Zeichen und Muster eines Basquiat.

Aber auch andere Assoziationen stellen sich beim Betrachten ein, etwa an die Kairouan-Bilder der Tunisreise von Klee und Macke. Sicher waren das alles Anknüpfungspunkte für Beardsall und seine „bewegten Welten“. Es sind viele Inspirationen von Reisen, auch nach Mexiko, wie einige farbige Maskenobjekte zeigen, aber auch Erinnerungen an die Strände seiner Kindheit in Wales.

Petra und Jeffery Beardsall lernten sich in den 1980er Jahren in New York kennen, damals der Nabel der Kunstwelt, und auch der Maler hatte dort sein Glück gesucht und gefunden. Nach 15 Jahren wurde er der aufreibenden New Yorker Kunstszene müde und die Beardsalls zogen nach Stuttgart. Hier hatte der Künstler ein Atelier, wo er in Ruhe arbeiten konnte, weit weg von der umtriebigen Kunstmetropole. Immer wieder besuchten sie die Eltern seiner Frau in Bad Säckingen, wo Petra Beardsall geboren und aufgewachsen ist und wohin sie zum Jahresende wieder zurückkehren möchte.

Was steckt nun hinter der Botschaft, die „Farben zum Singen“ zu bringen? Wohl die Emotion, die Farben und Formen ohne große intellektuelle Erklärung auslösen. Die meisten Gemälde sind sehr dicht und oft pastos, haben eine enorme Leuchtkraft, Licht und eine Brillanz über das gesamte Farbspektrum hinweg. Die Ausstellung ist thematisch aufgebaut; der erste Raum versammelt Strände von Europa und Skulpturen, dann gibt es den großen Guatemala-Raum und eine kleine Götterserie. Dass Beardsall ein Meister der Monotypie war, kann man nur erahnen. Denn der Künstler verwendet diese Technik als Hintergrund für seine Malereien.