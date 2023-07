Wenn das 160 Jahre alte Bestehen der Obersäckinger Martinskirche auch kein klassisches Jubiläum ist, so weiß man es dennoch und gleich in vielfältiger Weise zu würdigen. Mit der Anbringung einer Gedenktafel an der Kirche, mit einem Familienwortgottesdienst sowie mit einem feierlichen Beisammensein wurde das markante Bauwerk in gebührender Manier hervorgehoben.

Bereits bei der Anbringung einer Gedenktafel im Eingangsbereich der Kirche vor wenigen Tagen, bei der Bürgermeister Alexander Guhl und Stadtarchivarin Eveline Klein die geschichtliche Entwicklung der vermutlich im achten Jahrhundert entstandenen Pfarrei Obersäckingen darlegten, wurde dem Ideengeber der Informationstafel, Otto Gaßmann, Dank ausgesprochen. Dies auch im Anschluss an den Wortgottesdienst, den Gemeindereferentin Ulrike Roming in bewegter Art gestaltete, als Brigitta Waßmer-Schäuble nach ihrer ausführlichen Darlegung der Entstehung der Martinskirche Otto Gaßmann als langjährigen verdienstvollen Mitbürger und Pfarreiangehörigen Respekt zollte und ihm ein Geschenk überreichte.

Bei der anschließenden Feierstunde, bei der das überaus aktive Gemeindeteam die Bewirtung übernahm, begeisterte zunächst der Obersäckinger Musikverein mit seiner Dirigentin Gabi Behringer durch ein kleines Konzert. Dass der Musikverein unter dem Vorsitz von Wolfgang Baier das 160-jährige Kirchenbestehen umrahmt, gehört zum guten Ton, nimmt er doch ebenso an diesem Jubiläum teil. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Verein zum Anlass der Einweihung der Kirche am 1. Juli 1863 erstmals öffentlich aufspielte. Im Oktober 1863 gaben sich die 14 Gründungsmitglieder des „Musikverein Frohsinn Obersäckingen“ dann Statuten, in denen enthalten war, dass jedes Mitglied sein Instrument selbst anzuschaffen und pro Woche einen Beitrag von neun Kreuzer zu entrichten hatte.

Nun oblag es Otto Gaßmann, die geschichtlichen Hintergründe des Kirchenbaus und des Musikvereins zu beleuchten, ist er doch familiär damit verbunden. Sein Urgroßvater mütterlicherseits, Johann Baptist Speck (1833 bis 1899) kam als Zimmermann und Militärmusiker aus Ötigheim nach Obersäckingen, hatte seine Arbeitskraft am Kirchenbau (1860 bis 1863) eingebracht und zählte gleichzeitig zu den Gründungsmitgliedern des Obersäckinger Frohsinns, der unter Lehrer Carl Santo, der bis 1878 dirigierte, die musikalische Bereicherung der Gotteshauseinweihung vornahm.

Auch Josef Waßmer trug mit einer kleinen Ansprache zum guten Gelingen des Pfarrfamilienfestes bei. Er betonte insbesondere den Arbeitseifer der früheren Dorfbewohner, die mit ihrem Aufbegehren gegen die Pläne der seinerzeitigen Bezirksinspektion Waldshut, die einen schlichten Kirchenbau vorgaben, Erfolg hatten und alsdann durch ihre unermüdlichen Arbeitseinsätze ein repräsentativer Bau nach den Plänen des Großherzoglichen Baudirektors Heinrich Hübsch zustande kam. Dessen Erinnerung bleibt in Obersäckingen wach, ist doch eine Straße nach ihm benannt, die die Bezeichnung 1972 erhielt, weil zu jenem Zeitpunkt Wallbach ein Stadtteil von Säckingen wurde und ebenfalls eine Rheinstraße besaß. Doch schon anfangs der 1860er Jahre war es der Wunsch des Karlsruher Heinrich Hübsch, ihm anstelle eines Honorars für seine Baupläne, alljährlich eine Messe zu lesen. In diesem Jahr war es am 25. Juni der Fall.