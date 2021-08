von Susanne Schleinzer-Bilal

Wegen Betrug verurteilte Richter Rupert Stork vom Amtsgericht Bad Säckingen einen 33-jährigen Angeklagten, der bereits mehrfach unter anderem wegen Betrug vorbestraft war, zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten mit einer Bewährungszeit von zwei Jahren und einer Geldauflage von 500 Euro, zahlbar an den Bezirksverein für soziale Rechtspflege. Aktuell läuft noch ein anderes Verfahren gegen den Angeklagten in Lörrach. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Celestine Kauffmann, hatte ebenfalls für eine Bewährungsstrafe von drei Monaten und einer Geldauflage von 500 Euro plädiert.

Der 33-Jährige hatte auf Ebay-Kleinanzeigen ein Audi-Getriebe für 850 Euro angeboten. Der Käufer hatte das Geld überwiesen, den Artikel aber nie bekommen. Er soll mehrmals versucht haben mit dem Angeklagten in Kontakt zu treten, was aber nicht von Erfolg gekrönt war. Am Tag der Gerichtsverhandlung hatte der 33-Jährige das Geld dann zurück überwiesen. Er wisse selbst nicht, warum er das Getriebe nie geschickt habe, er sei einfach extrem vergesslich, bekannte er. Jetzt stelle er nichts mehr ins Internet. Das sei eine Schutzbehauptung, erklärte Kauffmann. Sie schenke seiner Aussage keinen Glauben. Der Angeklagte sei mehrmals vom Geschädigten kontaktiert worden, er habe nie vorgehabt, den Artikel zu versenden. Dazu habe er aus den vorausgegangenen Verurteilungen nichts gelernt. „Ich vermute, sie haben gar kein Getriebe gehabt. Der Verkäufer hatte ihnen eine Frist gesetzt, aber sie waren nicht in der Lage zu liefern. Das muss aufhören“, sagte Stork. Er habe es auf den letzten Drücker wieder gut gemacht. „Sie dürfen sich die nächsten zwei Jahre nichts zuschulden kommen lassen“, warnte ihn der Richter.