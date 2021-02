von Werner Probst

Theresia Kohli wird am heutigen Samstag 80 Jahre alt. Sie ist geistig, wie auch körperlich, noch überaus fit. Davon profitiert natürlich auch ihr Hund „Benni“, mit dem sie mehrmals am Tag auf einem Spaziergang anzutreffen ist.

Theresia Kohli kam im schweizerischen Solothurn auf die Welt. Nach dem Schulbesuch arbeitete sie zwei Jahre als Bäckereiverkäuferin, ehe sie in der Papieri Biberist arbeitete und am Schluss mit der Lagerbewirtschaftung beauftragt war, und dann 1997 in Ruhestand ging. In der weiteren Folge machte sie sich im Kleintransportgeschäft ihres Lebensgefährten, mit dem sie schon 45 Jahre zusammen ist, nützlich. Als er das Geschäft aufgab, da waren die Beiden viel mit einem großen Wohnmobil unterwegs.

Reisen nach Spanien und Bad Säckingen

So war man öfters in der kalten Jahreszeit in Spanien, aber auch in Bad Säckingen. Hier gefiel es den Beiden so gut, dass man das Wohnmobil verkaufte und die Trompeterstadt zum Wohnsitz wurde. In der Austraße 30 fühlt sich Theresia Kohli recht wohl. Derzeit bedauert sie allerdings, dass es vielen Freunden nicht möglich ist, in Bad Säckingen ein Besuch zu machen. „Wir lernten auch noch, auf was zu verzichten“, sagte Theresia Kohl und hofft, dass recht bald wieder ein Stück Normalität zurückkommt.