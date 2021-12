von sk

In der Nacht zum Sonntag, 5. Dezember, versuchte ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer, in einer Tankstelle in Bad Säckingen alkoholische Getränke zu kaufen. Gegen 1:40 Uhr war der Autofahrer der Mitarbeiterin einer Tankstelle aufgefallen, da er stark alkoholisiert schien. Bereits eine Stunde vorher war derselbe Mann in der Tankstelle und hatte alkoholische Getränke gekauft. Die Mitarbeiterin informierte die Polizei.

Vor deren Eintreffen entfernte sich der Mann mit seinem Auto jedoch von der Tankstelle. Der 45-Jährige konnte aber später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Es wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt. Seinen Führerschein ist der Mann nun erstmal einmal los.